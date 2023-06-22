Видео с "бывшим замакима ВКО" на Porsche обсуждают в Сети

Девочка за рулем. Кадр из видео: t.me/kozachkow

В Сети появилось видео с водителем, на руках у которого сидит маленькая девочка и управляет автомобилем. Указывается, что это Porsche бывшего заместителя акима ВКО. Комментарий по этому поводу размещен в новостном Telegram-канале МВД РК.

"Доброе утро всем, особенно Григорию Пинчуку, бывшему замакима ВКО и экс-секретарю областного маслихата, а сейчас - рядовому бизнесмену на "Порше". А это видео из Инстаграма его родственницы. Статья 612 Кодекса об административных правонарушениях - штраф 50 МРП. Каких-то 180 тысяч тенге и тебя знает вся страна!" - говорится в подписи к опубликованным кадрам.

На видео видно, как за рулем сидит мужчина с девочкой на руках, которая управляет автомобилем.

Пользователи принялись обсуждать ролик.

"Пока не будет прогрессивных штрафов как в той же Финляндии или Швеции, все это пшик", "Ну так он ведь больше не замакима. Он же бизнесмен. Сарказм, если что", "Родительских прав лишить вместе с водительскими", "Ребенка жаль, такой же вырастет", - пишут комментаторы.

В ДП Абайской области сообщили, что 22 июня в отношении 58-летнего водителя Porsche составлен административный протокол по ч.1 ст.593 КоАП РК "Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов". Данное нарушение влечет штраф в размере 5 МРП (17 250 тенге).

По информации официального сайта маслихата Восточно-Казахстанской области, Григорий Пинчук родился в 1965 году (58 лет) в Семипалатинске (ныне - Семей).

В 2001 году окончил университет "Кайнар" по специальности "экономист-международник".

С 1980 по 1982 годы работал затяжчиком, грузчиком на Семипалатинской обувной фабрике.

С 1982 по 1992 годы трудился на предприятиях Семипалатинска.

В 1992-1998 годах - директор ЧП "Дархан" в Семипалатинске.

В 1998-2000 годах - директор ТОО "Глобус и К" в Семипалатинске.

В 2000-2001 годах - и.о. заместителя акима Семипалатинска.

В 2001-2002 годах - заместитель акима Семипалатинска.

В 2002-2007 годах - аким Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области.

В 2007-2009 годах - государственный инспектор Администрации президента РК.

В 2009-2012 годах - заместитель акима Восточно-Казахстанской области.

С января 2012 года по октябрь 2015 года - секретарь Восточно-Казахстанского областного маслихата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025978-video-s-byvshim-zamakima-vko-na-porsche-obsuzhdayut-v-seti/