"Наш постсоветский пережиток": Досаев прокомментировал цены на такси в аэропорту Алматы

Такси. Иллюстративное фото: pexels.com

Аким Алматы Ерболат Досаев во время брифинга на площадке СЦК прокомментировал цены на такси в аэропорту, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я хочу сказать - ничего мы не устанавливали и не собираемся фиксировать, единственное, мы установили стенды с ценами от и до, чтобы они (туристы - прим.ред.) понимали, что с учетом агрегаторов и таксопарков. Нам нужно рынок привести в порядок.

Самая главная проблема - люди не могут нормально получить услуги - никто не выстраивается в ряд, одно за другим такси не подъезжает, стараются забрать клиента, это наш постсоветский пережиток, но поборем его вместе после строительства терминала", - заявил аким.

Он отметил, что максимальная цена от аэропорта до Шымбулака на такси составляет 12 000 тенге.

Ранее сообщалось, что в алматинском аэропорту придумали способ, как уберечь иностранцев от обмана их таксистами. На территории воздушной гавани появились объявления и листовки с тарифами на услуги такси.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025936-nash-postsovetskiy-perezhitok-dosaev-prokommentiroval-tseny-na-taksi-v-aeroportu-almaty/