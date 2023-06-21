"Закроем долги за неделю": казахстанцев обманывают рекламой с известным блогером

Сергазы Токтарбек. Скриншот: instagram.com/sekavines

Мошенники начали распространять в социальных сетях сообщения о быстром заработке, используя при этом видео известного блогера Сергазы Токтарбека, передает StopFake.kz.

Соответствующая реклама с изображением известного казахстанского блогера Сергазы Токтарбека появилась в Instagram.

Судя по скриншоту, ее авторы предлагают быстро заработать большие деньги.

"Каждому закроем долги за неделю", – говорится в рекламе.

Однако на самом деле, как отметили в StopFake, данный видеоролик с предложением заработать большие деньги не имеет к самому блогеру никакого отношения. При этом подобные кадры распространялись среди казахстанцев и раньше, тогда Токтарбек заявлял, что верить им не нужно.

"Друзья, если вы увидели рекламу с моим участием, сразу отправляйте жалобу! Это мошенники! Не ведитесь на это!" – отмечал блогер.

Сергазы Токтарбек. Скриншот: stopfake.kz

Как защитить свои данные от мошенников?

На сайте "Электронного правительства" приводятся правила, которые снизят вероятность успешной атаки злоумышленников. Они следующие:

Не пишите ПИН-код на карте и не сообщайте его другим, не вводите его нигде кроме банкоматов и POS-терминалов.

Никому не сообщайте полные реквизиты своей карты и не выкладывайте подобные фотографии в Сети.

Никогда не озвучивайте и не отправляйте незнакомым людям свои персональные данные, включая копии документов, удостоверяющих личность.

Воздержитесь от участия в сомнительных интернет-конкурсах и лотереях, в которых требуется вводить персональную информацию либо финансовые реквизиты.

Если вы собираетесь совершить онлайн-покупку, убедитесь, что сайт действительно принадлежит интернет-магазину и внимательно проверьте написание сайта в адресной строке, он должен начинается с HTTPS и символа закрытого замка.

Внимательно читайте содержимое СМС/Push сообщений, если пришло сообщение об операции, которую Вы не совершали – не вводите пароль и сразу позвоните в банк.

Никогда не вводите пароль для отмены или аннулирования операций – такие запросы формируют только мошенники.

Если вы ввели данные карты на сомнительном сайте или сообщили их по ошибке мошенникам, то позвоните в банк для немедленной блокировки карты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025799-zakroem-dolgi-za-nedelyu-kazahstantsev-obmanyvayut-reklamoy-s-izvestnym-blogerom/