Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Закроем долги за неделю": казахстанцев обманывают рекламой с известным блогером

Опубликовано:

Сергазы Токтарбек
Сергазы Токтарбек. Скриншот: instagram.com/sekavines

Мошенники начали распространять в социальных сетях сообщения о быстром заработке, используя при этом видео известного блогера Сергазы Токтарбека, передает StopFake.kz.

Соответствующая реклама с изображением известного казахстанского блогера Сергазы Токтарбека появилась в Instagram.

Судя по скриншоту, ее авторы предлагают быстро заработать большие деньги.

"Каждому закроем долги за неделю", – говорится в рекламе.

Однако на самом деле, как отметили в StopFake, данный видеоролик с предложением заработать большие деньги не имеет к самому блогеру никакого отношения. При этом подобные кадры распространялись среди казахстанцев и раньше, тогда Токтарбек заявлял, что верить им не нужно.

"Друзья, если вы увидели рекламу с моим участием, сразу отправляйте жалобу! Это мошенники! Не ведитесь на это!" – отмечал блогер.

Сергазы Токтарбек
Сергазы Токтарбек. Скриншот: stopfake.kz

Как защитить свои данные от мошенников?

На сайте "Электронного правительства" приводятся правила, которые снизят вероятность успешной атаки злоумышленников. Они следующие:

  • Не пишите ПИН-код на карте и не сообщайте его другим, не вводите его нигде кроме банкоматов и POS-терминалов.
  • Никому не сообщайте полные реквизиты своей карты и не выкладывайте подобные фотографии в Сети.
  • Никогда не озвучивайте и не отправляйте незнакомым людям свои персональные данные, включая копии документов, удостоверяющих личность.
  • Воздержитесь от участия в сомнительных интернет-конкурсах и лотереях, в которых требуется вводить персональную информацию либо финансовые реквизиты.
  • Если вы собираетесь совершить онлайн-покупку, убедитесь, что сайт действительно принадлежит интернет-магазину и внимательно проверьте написание сайта в адресной строке, он должен начинается с HTTPS и символа закрытого замка.
  • Внимательно читайте содержимое СМС/Push сообщений, если пришло сообщение об операции, которую Вы не совершали – не вводите пароль и сразу позвоните в банк.
  • Никогда не вводите пароль для отмены или аннулирования операций – такие запросы формируют только мошенники.
  • Если вы ввели данные карты на сомнительном сайте или сообщили их по ошибке мошенникам, то позвоните в банк для немедленной блокировки карты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025799-zakroem-dolgi-za-nedelyu-kazahstantsev-obmanyvayut-reklamoy-s-izvestnym-blogerom/

Автор: Айбекова Сауле
"Закроем долги за неделю": казахстанцев обманывают рекламой с известным блогером

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.