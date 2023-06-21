Почему в Астане пенсионеры ездят в автобусах бесплатно, а в Алматы платят до 75 лет, объяснил Досаев

Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Аким Алматы Ербола Досаев во время встречи с населением Медеуского района рассказал, почему пенсионеры города могут не платить за проезд лишь после 75 лет в отличие от столичных, передает NUR.KZ.

Жительница Алматы поинтересовалась, почему алматинские пенсионеры могут не платить за проезд лишь после 75 лет, тогда как в Астане любой пенсионер ездит бесплатно.

"У каждого города свои правила. У меня есть другие группы льготников, которых нет ни в Астане, ни в других городах. Объемы денег, которые мы тратим на льготирование опциальных групп, я считаю оптимальным. Если выход на пенсию в 63 года, это не означает что автоматически должны быть предоставлены льготы", - сообщил аким.

Досаев отметил, что общественный транспорт субсидируемый, а проезд до сих пор стоит 80 тенге.

"У нас социально ориентированный бюджет. Я стараюсь все взятые ранее обязательства полностью выполнять", - заявил аким.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025684-pochemu-v-astane-pensionery-ezdyat-v-avtobusah-besplatno-a-v-almaty-platyat-do-75-let-obyasnil-dosaev/