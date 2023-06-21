Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Почему в Астане пенсионеры ездят в автобусах бесплатно, а в Алматы платят до 75 лет, объяснил Досаев

Опубликовано:

"Онай" в автобусе
Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Аким Алматы Ербола Досаев во время встречи с населением Медеуского района рассказал, почему пенсионеры города могут не платить за проезд лишь после 75 лет в отличие от столичных, передает NUR.KZ.

Жительница Алматы поинтересовалась, почему алматинские пенсионеры могут не платить за проезд лишь после 75 лет, тогда как в Астане любой пенсионер ездит бесплатно.

"У каждого города свои правила. У меня есть другие группы льготников, которых нет ни в Астане, ни в других городах. Объемы денег, которые мы тратим на льготирование опциальных групп, я считаю оптимальным. Если выход на пенсию в 63 года, это не означает что автоматически должны быть предоставлены льготы", - сообщил аким.

Досаев отметил, что общественный транспорт субсидируемый, а проезд до сих пор стоит 80 тенге.

"У нас социально ориентированный бюджет. Я стараюсь все взятые ранее обязательства полностью выполнять", - заявил аким.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025684-pochemu-v-astane-pensionery-ezdyat-v-avtobusah-besplatno-a-v-almaty-platyat-do-75-let-obyasnil-dosaev/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.