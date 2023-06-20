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Автомобильные пункты пропуска временно закроют на границе Китая и Казахстана

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Таможенный пост
Таможенный пост. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

22 июня будут закрыты автомобильные пункты пропуска на границе Китая и Казахстана. Об этом сообщили представители Погранслужбы в официальном Telegram-канале КНБ РК.

По данным ведомства, пункты пропуска закроют в соответствии с Соглашением между правительством РК и правительством КНР "О пунктах пропуска через казахстанско-китайскую государственную границу".

Это связано с празднованием в КНР Праздника драконьих лодок (Дуань У).

"Пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе 22 июня 2023 года осуществляться не будет", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что железнодорожные пункты пропуска будут работать в штатном режиме.

Что такое Праздник драконьих лодок?

Как пишет РИА Новости, фестиваль лодок-драконов – один из самых красочных праздников в Китае. Он существует уже более 2,5 тысячи лет. Обязательна часть праздника – состязание в гребле.

Праздник драконьих лодок символизирует начало лета.

Согласно легенде, Цюй Юань, древний китайский поэт-патриот, служил министром при дворе царства Чу, но был оклеветан соперником и выслан из столицы. В 278 до н. э. город был захвачен циньским военачальником Бай Ци. Узнав об этом, Цюй Юань бросился в воды реки Мило. Поклонники таланта поэта отправились на лодках в тщетных поисках своего кумира. После этого каждый год в память о Цюй Юане в Китае проводят массовые заплывы лодок.

Соглашение "О пунктах пропуска через казахстанско-китайскую государственную границу"

Как указано в соглашении, пункты пропуска закрываются в установленные в соответствии с законодательствами государств сторон следующие праздничные дни:

с казахстанской стороны:

  • Новый год (1-2 января);
  • Международный женский день (8 марта);
  • Наурыз мейрамы (21-23 марта);
  • День единства народа Казахстана (1 мая);
  • День защитника Отечества (7 мая);
  • День Победы (9 мая);
  • День столицы (6 июля);
  • День Конституции Республики Казахстан (30 августа);
  • День Независимости (16-17 декабря);

с китайской стороны:

  • Новый Год (1 января);
  • Праздник Весны (канун нового года по лунному календарю, первый и второй день нового года по лунному календарю);
  • Праздник Цинмин поминовения усопших (по лунному календарю);
  • Международный день солидарности трудящихся (1 мая);
  • Праздник Дуань У (пятое число пятого месяца по лунному календарю);
  • Праздник середины осени (пятнадцатое число восьмого месяца по лунному календарю);
  • День образования КНР (1-3 октября).

В целом же автомобильные пункты пропуска открыты шесть дней в неделю с понедельника по субботу. Часы работы:

  • по времени Астаны 8:00-12:00, 13:00-17:00;
  • по времени Пекина: 10:00-14:00, 15:00-19:00.

В пункте пропуска "Хоргос" (РК) – "Хоргос" (КНР), временно определены иные периоды и часы работы.

"В случае необходимости, компетентные органы Сторон, уполномоченные на это своими Сторонами, могут согласовывать другие периоды и часы работы пунктов пропуска, которые утверждаются Сторонами и вводятся в действие после обмена соответствующими уведомлениями по дипломатическим каналам", – подчеркивается в соглашении.

Также отмечается, что железнодорожные пункты пропуска открыты в круглогодичном и круглосуточном режиме.

С полным текстом соглашения можно ознакомиться на сайте ИПС "Адилет".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025644-punkty-propuska-vremenno-zakroyut-na-granitse-kitaya-i-kazahstana/

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