Двое мужчин заблудились в ущелье Кимасар в горах Алматы
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Двоих потерявшихся мужчин спасли сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС в ущелье Кимасар, сообщается на официальном сайте ведомства.
Вчера, 19 июня, в дежурное отделение РОСО поступил звонок от женщины, которая сообщила, что 18 июня ее супруг ушел с другом в горы в сторону пика Фурманова и не вернулся домой.
По словам обратившейся, он в последний раз выходил на связь в воскресенье в 12:30.
Семь спасателей, в том числе один кинологический расчет, вчера в 18:30 выехали на поиски туристов.
Поиски они начали с подъема в сторону пика Фурманова.
В 20:50 пострадавших обнаружили в ущелье Кимасар и спустили вниз.
В медицинской помощи никто не нуждался, отметили в РОСО.
Отметим, на официальном сайте МЧС РК спасатели убедительно рекомендуют туристам, оказавшимся в горах, соблюдать все меры безопасности.
При походе в горы необходимо:
- рассчитывать свои физические возможности;
- учитывать рекомендации спасательных служб, в том числе погодные условия, уровень лавинной опасности;
- в походе обеспечить себя необходимыми вещами (пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор).
Если необходима помощь, необходимо звонить по телефонам 112 или 8(727) 372-15-60 (дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС).
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025589-dvoe-muzhchin-zabludilis-v-uschele-kimasar-v-gorah-almaty/