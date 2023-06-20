"Последствия будут необратимы": казахстанка просит помощи на лечение 8-месячной дочери

Нурайым. Фото: из личного архива

8-месячная Нурайым Кизатова из Костанайской области - долгожданный ребенок в семье. Но ее появление было омрачено - у девочки выявили опасный порок, передает корреспондент NUR.KZ.

"Нурайым - наш второй и долгожданный ребенок, старшему сыну 5 лет. Во время беременности никаких патологий не было, анализы и обследования УЗИ были в норме. 14 октября 2022 года родилась наша Нурайым.

На второй день после рождения у нее повысился билирубин, нас перевели в областную детскую больницу в отделение патологии новорожденных. Там я заметила маленькую шишечку в области поясницы, врач сказала, что это пройдет, скорее всего, при выходе из родовых путей что-то защемила. Я успокоилась", - рассказывает мама девочки, Назыгуль Кизатова.

Перед выпиской Назыгуль заметила, что шишка увеличилась. Врача это насторожило и она вызвала нейрохирурга, который озвучил страшный диагноз - spina bifida. Мама попросила сделать малышке МРТ, но врач посоветовал подождать полгода, за которые девочка должна была окрепнуть, ведь МРТ планировалось сделать под наркозом.

Все это время родные надеялись, что шишка рассосется, а диагноз не подтвердится. Однако чуда не случилось.

"Все эти шесть месяцев я искала клиники, мам детей с таким же диагнозом. Поговорив со многими, решила остановить выбор на израильской клинике. Профессор клиники, изучив МРТ, сообщил, что спинной мозг сдавлен липомой. Спинной мозг срочно нужно освобождать от липомы, так как это не дает ребенку правильно развиваться. Если не сделать операцию, то могут быть необратимые последствия - парализация ног, недержание мочи и кала, сколиоз", - говорит Назыгуль.

Клиника выставила счет в размере 62 086 долларов - 27,8 млн тенге. Большую часть удалось собрать благодаря родственникам, благотворительным спортивным турнирам, которые организовал акимат Карабалыкского района Костанайской области, коллегам, друзьям, знакомым, незнакомым неравнодушным людям.

Осталось собрать 13 811 долларов - 6,1 млн тенге.

"Как и все родители, мы мечтаем и желаем, чтобы наша дочь росла здоровой и счастливой. От этой операции зависит здоровое будущее нашего малыша. Нам очень хочется дать шанс на здоровое детство и юношество нашей дочки", - заключила мама.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 7963 4388

Halyk: 5522 0433 5712 5036

Jusan: 5395 4517 9626 3140

Kizatov Nurlybek (папа)

Тел.: +7 777 879 67 47 (номер привязан ко всем картам)

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025434-posledstviya-budut-neobratimy-kazahstanka-prosit-pomoschi-na-lechenie-8-mesyachnoy-docheri/