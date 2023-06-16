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Наружную рекламу азартных игр запретят в Алматы

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Алматы. Арбат. Фото NUR.KZ Петр Карандашов
Арбат. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Акимат Алматы разработал правила установки объектов наружной рекламы. В них предусмотрена норма, запрещающая рекламу азартных игр, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Согласно сообщению акимата Алматы, разработаны и утверждены правила установки объектов наружной (визуальной) рекламы, которые определяют порядок установки объектов данной рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в городе.

"Правила направлены на установление требований к рекламным конструкциям, обеспечивающим безопасность участников дорожного движения, очистку центра города, равномерному распределению рекламных конструкций по городу, а также на улучшение архитектурного облика города путем уменьшения доли стихийной рекламы и крупноформатных конструкций.

Также разработаны и утверждены правила размещения изображений наружной (визуальной) рекламы, которые определяют порядок размещения изображений наружной (визуальной) рекламы", – рассказал и.о. руководителя управления городского планирования и урбанистки Еркебулан Сембаев.

Отмечается, что в данных правилах предусмотрена норма, запрещающая рекламу азартных игр.

"К сожалению, Министерство юстиции на протяжении 6 месяцев отказывало в согласовании данной нормы, мотивируя тем, что нижестоящий нормативно-правовой акт не может противоречить законодательному акту (закону Республики Казахстан "О рекламе").

В связи с вышеизложенным, акиматом города Алматы предпринимаются дальнейшие меры по внесению запрета рекламы азартных игр в закон Республики Казахстан "Об особом статусе города Алматы", – говорится в сообщении алматинского акимата.

В конце 2021 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности".

Согласно ему, предполагалось обязать оформлять вывески и рекламу в стране на государственном языке.

А в мае этого года мы писали, что в Астане начали демонтировать не соответствующие дизайн-коду вывески и наружную рекламу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025084-pravila-ustanovki-obektov-naruzhnoy-reklamy-razrabotali-v-almaty/

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