В Астане начали демонтировать вывески и рекламу, не соответствующие дизайн-коду

Демонтаж рекламы. Кадр из видео: instagram.com/centerofurbanism

Не соответствующие дизайн-коду вывески и наружную рекламу начали демонтировать в Астане. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Центра урбанистики акимата Астаны.

В Центре урбанистики отметили, что многие предприниматели обклеивают витрины различными баннерами и наклейками.

"Яркие вывески и рекламные баннера создают хаос и нарушают визуальный облик города. Цель города - привести наружную рекламу в порядок и создать более единую и привлекательную городскую среду, а также устранить визуальный шум", - сообщили в Центре.

Там попросили предпринимателей привести в порядок наружную рекламу согласно утвержденному дизайн-коду.

Ознакомиться с утвержденным дизайн-кодом можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020257-vyveski-i-reklamu-nachali-demontirovat-v-astane/