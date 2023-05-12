В Астане начали демонтировать вывески и рекламу, не соответствующие дизайн-коду
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Не соответствующие дизайн-коду вывески и наружную рекламу начали демонтировать в Астане. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Центра урбанистики акимата Астаны.
В Центре урбанистики отметили, что многие предприниматели обклеивают витрины различными баннерами и наклейками.
"Яркие вывески и рекламные баннера создают хаос и нарушают визуальный облик города. Цель города - привести наружную рекламу в порядок и создать более единую и привлекательную городскую среду, а также устранить визуальный шум", - сообщили в Центре.
Там попросили предпринимателей привести в порядок наружную рекламу согласно утвержденному дизайн-коду.
Ознакомиться с утвержденным дизайн-кодом можно здесь.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020257-vyveski-i-reklamu-nachali-demontirovat-v-astane/