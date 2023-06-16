Участок проспекта в Астане полностью перекроют для транспорта

Дорожный знак. Иллюстративное фото: pixabay.com

По проспекту Женис в Астане начались работы по ремонту дорожного полотна, из-за чего на данном участке полностью перекроют движение для транспорта, сообщается на официальном сайте столичного акимата.

"В целях обеспечения безопасности дорожного движения акимат ведет работы по среднему ремонту дорожного полотна по проспекту Женис на участке от проспекта Богенбай батыра до улицы Абая", – говорится в публикации.

Поэтому с 16 по 18 июня на вышеуказанном участке полностью перекроют движение для автотранспортных средств.

Жителей и гостей столицы попросили заранее планировать свой маршрут.

Участок дороги по проспекту Жениса. Скриншот: 2gis.kz/astana

Ранее мы писали, что до 18 июня временно ограничили движение транспортных средств на улице Ш. Иманбаевой, в отрезке между улицами Кенесары и Иманова.

Отметим, по информации на сайте ИПС "Адилет", средний ремонт предусматривает периодическое выполнение работ, связанных с восстановлением первоначальных эксплуатационных качеств дороги и сооружений на них.

При таком ремонте производят периодическое восстановление слоя износа и ровности дорожных покрытий, а также исправление повреждений земляного полотна, водоотвода, искусственных, защитных, укрепительных, регуляционных и других дорожных сооружений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025064-uchastok-prospekta-v-astane-polnostyu-perekroyut-dlya-transporta/