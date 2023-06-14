Сирены зазвучат в Астане: спасатели обратились к горожанам
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Сегодня, 14 июня, в Астане зазвучат сирены, в связи с чем столичный департамент по ЧС в своем официальном Telegram-канале обратился к горожанам и попросил их сохранять спокойствие.
Как сообщили в ведомстве, 14 июня в 09:55 Департаментом по чрезвычайным ситуациям города Астаны будет проводиться проверка системы оповещения гражданской защиты с включением электросирен.
"Просим сохранять спокойствие и не поддаваться панике", - говорится в сообщении.
Ранее в ДЧС Алматы объясняли, что в случае возникновения в городе ЧС для привлечения внимания горожан включаются электросирены или другие сигнальные средства, что обозначает подачу единого сигнала оповещения "Внимание всем!".
В департаменте напомнили правила поведения при включении электросирены в случае возникновения ЧС.
Если сигнал застал Вас дома:
- включите радио, радиотрансляционные и телевизионные приемники;
- прослушайте экстренное сообщение;
- действуйте в соответствии с переданным сообщением.
Если сигнал застал Вас на улице:
- прослушайте экстренное сообщение, передаваемое уличными громкоговорителями и подвижными средствами оповещения;
- действуйте в соответствии с переданным сообщением.
"Всем взрослым необходимо усвоить самим и разъяснить детям, что звук сирен – это сигнал "Внимание всем". Услышав его, не паникуйте. Необходимо дождаться разъяснения его причины.
Проинформируйте соседей по подъезду и месту жительства: возможно, они не слышали передаваемой информации. Немедленно пресекайте любые проявления паники и слухи.
К тренировочным включениям сирен следует относиться с пониманием и обязательно потренироваться самим, исходя из приведенных рекомендаций", — объясняли спасатели.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024665-astanchan-poprosili-ne-panikovat-pri-zvuke-siren-v-gorode/