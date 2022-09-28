Алматинцев попросили не паниковать при звуке сирен

Громкоговоритель. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В четверг, 29 сентября, в 12:55 в Алматы зазвучат сирены – в городе проводится плановая техническая проверка готовности системы оповещения. В связи с этим городской департамент по ЧС обратился к жителям и гостям южной столицы, передает NUR.KZ.

В️ ведомстве отметили, что учебная проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения "Внимание всем!" посредством включения электросирен, автоматического перехвата каналов телевидения и радио с одновременным информированием населения о проведении проверки готовности системы оповещения.

Отмечается, что в случае возникновения в городе ЧС для привлечения внимания горожан включаются электросирены или другие сигнальные средства, что обозначает подачу единого сигнала оповещения "Внимание всем!".

В ДЧС напомнили правила поведения при включении электросирены в случае возникновения ЧС.

Если сигнал застал Вас дома:

включите радио, радиотрансляционные и телевизионные приемники;

прослушайте экстренное сообщение;

действуйте в соответствии с переданным сообщением.

Если сигнал застал Вас на улице:

прослушайте экстренное сообщение, передаваемое уличными громкоговорителями и подвижными средствами оповещения;

действуйте в соответствии с переданным сообщением.

"Всем взрослым необходимо усвоить самим и разъяснить детям, что звук сирен – это сигнал "Внимание всем". Услышав его, не паникуйте. Необходимо дождаться разъяснения его причины.

Проинформируйте соседей по подъезду и месту жительства: возможно, они не слышали передаваемой информации. Немедленно пресекайте любые проявления паники и слухи.

К тренировочным включениям сирен следует относиться с пониманием и обязательно потренироваться самим, исходя из приведенных рекомендаций. Просим 29 сентября жителей и гостей Алматы сохранять спокойствие", — говорится в сообщении департамента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989965-almatintsev-poprosili-ne-panikovat-pri-zvuke-siren/