Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в Казахстане из-за сильной жары

Жара. Иллюстративное фото: Patryk_Kosmider/Getty Images

Штормовое предупреждение объявили в большинстве регионов Казахстана из-за угрозы пожаров - жаркая погода ожидается в ряде областей, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

14-16 июня на севере и в центре Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

В Алматы, Астане, а также Акомолинской области в эти же числа будет наблюдаться такая же ситуация.

Завтра на западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области будет сильная жара до 35-39 градусов. На юге, востоке, севере области - высокая пожарная опасность.

14 июня в Актюбинской области ожидается ветер восточный, северо-восточный на юге, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сильная жара 36 градусов - сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В среду на востоке Восточно-Казахстанской области возможна гроза. Ветер западный, северо-западный на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с. На большей части области - чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем на востоке Карагандинской области тоже ожидается гроза. Ветер северо-восточный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 14 июня на юге, северо-востоке и в центре Мангистауской области возможна пыльная буря. Ветер юго-восточный днем на юге, северо-востоке, в центре области 15-20 м/с. Днем на большей части области прогнозируется сильная жара 42 градусов. В регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра ночью и утром на севере Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на юге области 15-20 м/с. Жителей южной половины региона предупредили об чрезвычайной пожарной опасности.

В среду днем в центре Кызылординской области сохраняется пыльная буря. Ветер северо-восточный ночью на севере области 15-20, днем на большей части области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40 градусов - чрезвычайная пожарная опасность.

14 июня на севере Туркестанской области прогнозируется пыльная буря. Ветер восточный на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. Днем в пустынных районах области ожидается сильная жара 42 градуса. На большей части области тоже объявлена чрезвычайная пожарная опасность.

Предстоящей ночью на севере, западе Абайской области возможна гроза. Ветер северный, северо-восточный ночью на севере, западе, в центре области, днем на большей части области 15-20, порывы 23-28 м/с. В регионе все еще сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра на юге Улытауской области прогнозируется пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, юге области порывы 18 м/с. В центре области - чрезвычайная пожарная опасность.

14 июня ночью на юге, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северный при грозе 18 м/с.

В среду на юге и в горных районах Жетысуской области будет гроза. Ветер северо-восточный в центре, на севере, востоке области 15-20, днем в районе Алакольских озер порывы 23-28 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Отметим, что в связи с угрозой пожаров в ряде областей был введен запрет на посещение леса.

Например, полный запрет на посещение леса ввели в Павлодарской области. Также усилена охрана резервата "Ертис орманы", который расположен недалеко от Абайской области.

Жителям ЗКО также запретили посещать лес в жару и ветреную погоду - это тоже связано с угрозой пожаров. Акимат области подписал постановление об ограничении в лесах.

После трагедии в Абайской области в Талдыкорганском лесном хозяйстве решили ввести запрет на вход на территории лесопосадок. О сроках ограничений пока ничего не сообщили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024639-chrezvychaynaya-pozharnaya-opasnost-sohranyaetsya-v-kazahstane-iz-za-silnoy-zhary/