Как быстро дозвониться на 102, объяснил начальник Департамента полиции Алматы

Центр оперативного управления ДП Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Начальник Департамента полиции Алматы генерал Арыстангани Заппаров рассказал в интервью корреспонденту NUR.KZ , как быстрее дозвониться на номер 102.

Глава полиции объяснил, почему горожане могут столкнуться с проблемами при звонке в полицию и как их избежать.

По его словам, в сутки на пульт 102 поступает свыше 2000 телефонных звонков. Обрабатывают их 14 специально обученных операторов.

"Используемое ЦОУ оборудование приема сообщений функционирует в автоматическом режиме. Каждый звонок принимается в порядке очереди.

Многие горожане после нескольких секунд ожидания ответа сбрасывают звонок, ошибочно полагая, что набрав 102 повторно, их звонок будет принят сразу же. Но тут важно учесть, что программа автоматическая, человеческий фактор исключен.

Когда вы прерываете дозвон и снова набираете 102, программа направляет вас в конец очереди. Поэтому рекомендуем не сбрасывать звонок, а дождаться ответа оператора", - сообщил глава ведомства.

По словам генерала, сегодня существует еще одна техническая проблема, с которой алматинцы столкнулись при дозвоне в полицию.

"Речь идет о звонках, осуществляемых с мобильных устройств китайского производства. Набирая комбинацию цифр 102, они автоматически попадают на линию ДЧС - 112. Поэтому при желании позвонить в полицию с сотовых телефонов китайского производства, нужно набирать следующую комбинацию цифр: 9102", - заключил Арыстангани Заппаров.

Полное интервью с начальником Департамента полиции Алматы Арыстангани Заппаровым читайте здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024592-kak-bystro-dozvonitsya-na-102-obyasnil-nachalnik-departamenta-politsii-almaty/