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Эзотерика
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Жителям соседствующего с Абайской областью региона запретили ходить в лес

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Дорога в лесу
Лес. Иллюстративное фото: James O'Neil / Getty Images

Полный запрет на посещение леса ввели в Павлодарской области. Усилена охрана резервата "Ертис орманы", который расположен недалеко от Абайской области.

Сейчас в регионе сложился пятый чрезвычайно высокий класс пожарной опасности, сообщает "Хабар 24".

По этой причине полный запрет ввели на пребывание людей и передвижение техники в лесных массивах.

По данным областной территориальной инспекции, в регионе зафиксировали свыше 40 лесных пожаров, хотя в 2022 году их было в два раза меньше, говорят специалисты.

"В целом по резервату у нас в пожароопасный сезон - до тысячи человек, непосредственно на работах связанных с охраной леса от пожаров - порядка 600 человек, и плюс еще по лесным учреждениям - порядка 300 человек - также задействованы в охране леса", - заявил руководитель Павлодарской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Руслан Тулепбаев.

По информации издания "Мой Город", жителям ЗКО также запретили посещать лес в жару и ветреную погоду - это тоже связано с угрозой пожаров.

Отмечается, что акимат области подписал постановление об ограничении в лесах.

"На период высокой пожарной опасности посещение и въезд в леса жителям и гостям ЗКО, а также проведение определенных работ на территории государственного лесного фонда области - запрещено", - объяснили в ДЧС.

Подчеркивается, что ограничения будут сняты при улучшении погодных условий.

Как уточнили спасатели, ограничение действует с 10:00 до 21:00 и касается въезда транспортных средств на территорию лесного фонда, за исключением транспортных средств юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, контрольно-надзорных органов, специального лесного транспорта.

Корреспонденты со ссылкой на синоптиков пишут, что до конца недели в ЗКО сохранится жаркая погода до +30 градусов.

Напомним, что после трагедии в Абайской области в Талдыкорганском лесном хозяйстве решили ввести запрет на вход на территории лесопосадок. О сроках ограничений пока ничего не сообщили.

Пожар в Абайской области

Возгорание в регионе началось 8 июня. В результате произошедшего погибли 14 человек – сотрудники лесного природного резервата "Семей орманы". В связи с этим 12 июня в Казахстане был объявлен общенациональный траур по погибшим.

Накануне в МЧС сообщили, что угрозы населенным пунктам нет. Глава ведомства лично оценил с воздуха масштабы пожара в Абайской области.

Также вчера премьер-министр Алихан Смаилов поручил в 10-дневный срок выяснить все обстоятельства происшествия и составить соответствующее заключение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024496-v-pavlodarskoy-oblasti-vveli-polnyy-zapret-na-poseschenie-lesa/

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