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Играл во дворе и пропал: 7-летнего мальчика искали полицейские и военные в Кызылорде (фото)

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Поиски ребенка в Кызылорде
Поиски ребенка. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Пропавшего 7-летнего ребенка нашли кызылординские полицейские - мальчик играл во дворе, а после пропал, сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.

Житель Кызылорды обратился в полицию с заявлением о том, что утром его 7-летний сын играл во дворе дома и исчез при неизвестных обстоятельствах. Самостоятельные поиски ребенка успехом не увенчались.

Как отметили стражи порядка, в поисках ребенка были задействованы личный состав и сотрудники отделения ювенальной полиции Аксайского ОП УП города, ДЧС, солдаты Нацгвардии и волонтеры.

"Полицейские объехали город на автомашинах, участковые инспекторы полиции обыскали все улицы, прочесали всю местность", - говорится в сообщении.

Найти ребенка удалось возле автомойки на окраине города.

После 7-летнего мальчика вернули родителям.

Отец малыша поблагодарил сотрудников полиции, всех участников поисковых мероприятий за профессионализм и оперативность.

Что делать, если пропал человек?

На официальном сайте "Электронного правительства" описаны основные шаги, которые стоит предпринять при пропаже человека.

Когда следует начинать волноваться

Все зависит от конкретной ситуации и от обычного поведения определенного гражданина.

Первый признак пропажи — исчезновение из поля зрения близких, нехарактерное привычному поведению (вышел из дома в магазин и не вернулся, ушел с работы и не появился дома в привычное время, задерживается после учебных занятий, не доехал до места назначения).

Другие критерии:

  • человек не выходит на связь длительное время — не отвечает на звонки, СМС, сообщения в соцсетях;
  • никто из друзей и родных не имеет сведений о его местонахождении;
  • отсутствие на рабочем месте;
  • документы потерявшегося находятся дома, а также его вещи и деньги;
  • остались без присмотра любимые домашние животные, машина брошена не на привычном месте.

Любой из этих поводов для беспокойства может стать причиной обращения в полицию с заявлением о розыске без вести пропавшего.

Какие действия следует предпринять при пропаже человека

При пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить в полицию:

  • личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024478-igral-vo-dvore-i-propal-7-letnego-malchika-iskali-politseyskie-i-voennye-v-kyzylorde-foto/

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