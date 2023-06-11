Алматинцев попросили не гулять по вечерам возле реки Большая Алматинка

Река в Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Департамент по ЧС Алматы отреагировали на видеоролик о подъеме воды в реке Большая Алматинка и обратились к горожанам, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее Instagram-паблик Kris_p_almata опубликовал видеоролик, на котором видно, что уровень воды реки Большая Алматинка сильно поднялся.

В ДЧС пояснили, что из-за сильной жары в горной местности происходит интенсивное снеготаяние, это увеличивает уровень воды в реках.

"Река Большая Алматинка (Улкен Алматы) имеет 6 основных притоков, средний расход воды составляет 4-6 кубометров в секунду. Для увеличения пропускной способности реки на данный момент открыт имеющийся дюбинг (быстроток)", - говорится в сообщении департамента.

Спасатели также отметили, что в ближайшие дни в Алматы сохранится жаркая погода, а значит и уровень воды в реке продолжит подниматься.

"Подъем уровня воды в реке Большая Алматинка будет происходить с наступлением вечернего времени, то есть с 18:00 до полуночи. В связи с этим ДЧС настоятельно рекомендует не находиться в вечернее время в вблизи русла реки Большая Алматинка", - добавили в департаменте.

В ведомстве также подчеркнули, что подъем уровня воды в реке не связан с таянием моренных озер. Сейчас озера выходят из зимнего режима и покрыты льдом, поэтому опасности для населения и инфраструктуры города нет.

"Обстановка находится на постоянном контроле ДЧС Алматы и "Казселезащиты", - заключили в ДЧС.

На портале Казахстанской энциклопедии сообщается, что Большая Алматинка — река в Алматы, правый приток реки Каскелен. Длина реки составляет 96 км, площадь водосбора — 425 км².

Большая Алматинка образуется слиянием трех потоков, вытекающих из-под фронтальной морены двух мощных ледников. В долине реки находятся 40-метровая железобетонная селезащитная плотина с селехранилищем, каскад ГЭС, система водоснабжения Алматы, зона отдыха и водохранилище Сайран.

Отмечается, что река и ее притоки, а также ее долина крайне селеопасны. По ней неоднократно проходили разрушительные селевые потоки, которые доходили до города.

"Последний катастрофический сель объемом в несколько миллионов кубических метров сошел в 1977 году. Тогда по всей долине реки были снесены мосты, разрушены здания. Были человеческие жертвы.

В 2006 году сошел сель гораздо меньшего объема, остановившись в одном километре выше устья реки Проходной, разрушив два моста и повредив в нескольких местах дорогу", - говорится в материале.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024237-almatintsev-poprosili-ne-gulyat-po-vecheram-vozle-reki-bolshaya-almatinka/