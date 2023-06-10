"С большим количеством мата": автолюбитель ославил актюбинскую трассу на весь Казахстан

Трасса в Актюбинской области. Кадр из видео: КТК

Автолюбитель снял на видео трассу в Актюбинской области и ославил ее на весь Казахстан. Он заявил, что проехал полстраны, однако такой дороги еще не встречал. Кадры стали вирусными, передает телеканал КТК.

"Ребята, не езжайте сюда вообще на машинах. Если своя машина, не езжайте. Оставите всю ходовку здесь. Я акиму Актюбинской области хотел бы, знаете, пожелать вот одно. Чтобы у вас, неуважаемый аким, вся жизнь была, как эта дорога. Очень веселая и с очень большим количеством мата", - сказал автолюбитель.

В данном случае речь шла об участке республиканской трассы Самара - Шымкент, от села Карабутак до Актобе, где водители преодолевают настоящую полосу препятствий.

Выяснилось, что дорога не видела капитального ремонта 18 лет, а текущий проводился лишь в 2016 году. При этом по трассе ежедневно проезжают сотни легковых и грузовых машин.

В "КазАвтоЖоле" признали, что необходим срочный ремонт. Разрабатывается проект реконструкции. Дорогу обещают сделать четырехполосной. Правда, приступят к работе не раньше следующего года. Пока же хотят залатать ямы на особо проблемных участках.

"Буквально завтра мы начнем устройство выравнивающего слоя, то есть будем большими участками фрезировать покрытие старое и производить устройство асфальтобетонного покрытия укладчиками. Это мы начнем с поселка Богетсая в сторону Хромтау", - сообщил директор актюбинского филиала АО НК "КазАвтоЖол" Айбол Данагул.

Источник: КТК

Как указывается в Законе РК "Об автомобильных дорогах", к полномочиям Национального оператора, в частности, относятся:

реализация бюджетных инвестиционных проектов по развитию сети автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения на основании государственного задания;

организация строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения, в том числе переданных в доверительное управление, в рамках выполнения государственного задания либо за счет привлеченных инвестиций;

текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения;

контроль за ходом и качеством строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения в рамках организации исполнения государственного задания и т.д.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024216-s-bolshim-kolichestvom-mata-avtolyubitel-oslavil-aktyubinskuyu-trassu-na-ves-kazahstan/