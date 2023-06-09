Две девочки пропали в Акмолинской области

Анастасия Мац и Элеонора Аяшева. Фото: ДП Акмолинской области

Две несовершеннолетние пропали в Акмолинской области. Сейчас их поисками занимаются полицейские. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ДП региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали в ведомстве, 7 июня в дежурную часть отдела полиции Аккольского района поступило телефонное сообщение от жителя Акколя об оказании содействия в поисках его дочери Анастасии Мац 2008 года рождения.

Выяснилось, что учащаяся 8-го класса 7 июня около 11.00 вышла из дома и не вернулась. Была одета в черный топик, голубое трико, белые кроссовки, с собой у нее был черный рюкзак.

Аналогичное сообщение поступило 8 июня от старшего воспитателя одного из местных центров поддержки детей об оказании содействия в поисках ушедшей 7 июня 14-летней воспитанницы Элеоноры Аяшевой.

Ее приметы: рост около 150-155 см, среднего телосложения, волосы русые, каре, губы тонкие, лицо круглое, лоб высокий, глаза темно-карие, брови тонкие. Была одета в белую футболку, черные шорты, белые кроссовки.

Стражи порядка установили, что две подруги на частном такси марки Mercedes приехали в Астану в 16.00 и вышли возле строительного магазина "12 месяцев". Сейчас их ищут правоохранители.

"Всех, кто владеет какой-либо информацией либо знает о местонахождении девочек, просим позвонить по телефону 102", - обратились в ДП Акмолинской области.

На портале egov.kz даются рекомендации, которые могут помочь избежать пропажи несовершеннолетних:

всегда знать, куда собирается пойти ребенок, кто будет с ним в качестве сопровождающего, в какое время сын или дочь должны вернуться домой;

установить опцию "быстрый набор" в сотовом телефоне на контакты родителей и полиции;

чаще фотографировать своих детей;

запоминать одежду, в которой дети выходят из дома;

выучить с ребенком его имя и домашний адрес;

постоянно проводить беседы о соблюдении мер личной безопасности;

рассказать, к кому несовершеннолетний может обратиться за помощью в случае форс-мажора;

если возможности мобильного устройства позволяют, то установить специальное приложение для определения местоположения его владельца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024078-dve-devochki-propali-v-akmolinskoy-oblasti/