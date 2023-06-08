Пыльная буря накрыла Астану (фото)

Пыльная буря в Астане: NUR.KZ / Алена Бутенко

Жара до 36-38 градусов в Астане так сильно осушила воздух, что вкупе с привычным ветром столица превратилась в город пыльных бурь, передает корреспондент NUR.KZ.

Служба 112 уже вторые сутки рассылает астанчанам предупреждения об опасности не только из-за жары, но и из-за ветра до 22 м/с – в сообщениях говорится об угрозе пыльных бурь.

Одна из них сегодня вечером накрыла правый берег столицы. В воздухе сильно запахло пылью, которую несли порывы ветра.

Пыльная буря в Астане: NUR.KZ / Алена Бутенко

На дальние расстояния было видно, как в пыли скрываются дома. Предзакатное солнце добавляло ощущение нахождения, скорее, где-то в пустыне, чем в городе.

Пыльная буря в Астане: NUR.KZ / Алена Бутенко

Пыльная буря в Астане: NUR.KZ / Алена Бутенко

По данным службы 112, угроза пыльных бурь сохранится в Астане и завтра – ветер также ожидается со скоростью более 20 м/с.

Синоптики обещают более приятную погоду в выходные – температура в столице снизится до +20-25 градусов, ветра сохранятся, но будут не такими сильными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023999-pylnaya-burya-nakryla-astanu-foto/