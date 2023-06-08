"Ездил в школу с двумя пересадками": Досаев ответил на просьбу изменить маршрут

Ерболат Досаев. Фото: акимат Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с населением Турксибского района рассказал, что в детстве ездил в школу с пересадками, передает корреспондент NUR.KZ.

Жительница Турксибского района попросила поменять схему маршрута №46, чтобы школьники и жители, ездящие в поликлинику, добирались комфортно.

Однако руководитель управления городской мобильности Сагындык Телибаев сообщил, что поменять схему маршрута он не может, так как в противном случае жители улицы Осипенко останутся без общественного транспорта. Также он отметил, что к данному учреждению едут три маршрута, можно с пересадкой доехать, заявил он.

Телибаев также добавил, что от остановки до садика – 250 метров.

"Как только мы продлеваем что-то, у нас нарушаются интервалы. Интервалы в городе не самые лучшие из-за нехватки подвижного состава и автобусов. В этом году мы собираемся обновиться – и город, и частные перевозчики – надеюсь, к концу года, когда эти автобусы придут, нам станет легче дышать", – ответил аким.

Он также добавил, что установка новой остановки или продление маршрута связаны с той маршрутной сетью, которая есть в городе.

"Во всем мире есть пересадки, просто нужно чтобы они были правильные и безопасные. И в советское время я в школу ездил с пересадками, две пересадки утром, сам, самостоятельно. Будет возможность у города увеличить количество автобусов и расширить маршруты, буду делать", – заявил Досаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023921-ezdil-v-shkolu-s-dvumya-peresadkami-dosaev-otvetil-na-prosbu-izmenit-marshrut/