Новый автобусный маршрут появится в Алматы

Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с населением Турксибского района рассказал, что в городе появится новый автобусный маршрут, передает корреспондент NUR.KZ.

"Развитие общественного транспорта для нас является одним из основных приоритетов. По обращениям жителей района в текущем году обновлены маршруты №50, 10, 227 в количестве 45 автобусов", - сообщил аким.

По его словам, будет обновлен подвижной состав на 12 маршрутах и планируется запуск нового автобусного маршрута от микрорайона "Кайрат" до станции метро "Райымбек". Отмечается, что на этом маршруте будут курсировать восемь автобусов.

Напомним, ранее в Алматы запустили маршрут №49. Планировалось, что на линии будут курсировать семь новых автобусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023896-novyy-avtobusnyy-marshrut-poyavitsya-v-almaty/