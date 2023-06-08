ЧС природного характера объявили в Актау

Берег Каспийского моря. Кадр из видео: facebook.com/azamat.sarsenbaev

Вчера в Актау был объявлен режим ЧС природного характера, чтобы предотвратить обмеление Каспия. Об этом сообщается на официальной странице городского акимата в Instagram.

Как отметили представители ведомства, для предотвращения возможной чрезвычайной ситуации, связанной с обмелением Каспийского моря, Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС города Актау вчера, 7 июня 2023 года, в 15:00 приняла решение объявить чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба.

Это было необходимо для проведения проектно-изыскательских работ.

"Принятое решение не повлияет на работу ТОО "МАЭК", электроснабжение и водоснабжение будет осуществляться в штатном режиме", – добавили в акимате.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023842-chs-prirodnogo-haraktera-obyavili-v-aktau/