"Ломаются ветки и падают деревья": аким Петропавловска обратился к горожанам из-за сильного ветра

Ветер. Кадр из видео: instagram.com/ruslan_anbaev

Аким Петропавловска Руслан Анбаев обратился к жителям города в своем официальном профиле в Instagram. Его обращение связано с непогодой и ее последствиями - в областном центре бушует ветер

"Уважаемые жители города! В связи с сильным ветром и ливнем, прошу вас быть осторожными!" - написал он.

Особую бдительность аким призвал проявить на дорогах.

"Из-за сильного ветра ломаются ветки и падают деревья. Также отключается электроснабжение", - предупредил он

Также градоначальник призвал горожан сообщать о подобных фактах.

"После нормализации погоды, мы с коммунальными службами приступим к ликвидации последствий сильного ветра и дождя. Прошу вас всех быть осторожными!" - заключил он.

Отметим, что в СКО в эти дни было жарко, однако синоптики предупреждали, что к 8 июня начнется спад жары - температура воздуха упадет до +22...+30 градусов.

Напомним также, что на 8 июня в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Предстоящей ночью на севере, западе, днем на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Днем на востоке области возможна пыльная буря. Ветер северо-западный ночью на севере, западе области, днем на севере, востоке, юге области 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

Несмотря на это, в регионе все еще сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023841-lomayutsya-vetki-i-padayut-derevya-akim-petropavlovska-obratilsya-k-gorozhanam-iz-za-silnogo-vetra/