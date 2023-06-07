"Ломаются ветки и падают деревья": аким Петропавловска обратился к горожанам из-за сильного ветра
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Аким Петропавловска Руслан Анбаев обратился к жителям города в своем официальном профиле в Instagram. Его обращение связано с непогодой и ее последствиями - в областном центре бушует ветер
"Уважаемые жители города! В связи с сильным ветром и ливнем, прошу вас быть осторожными!" - написал он.
Особую бдительность аким призвал проявить на дорогах.
"Из-за сильного ветра ломаются ветки и падают деревья. Также отключается электроснабжение", - предупредил он
Также градоначальник призвал горожан сообщать о подобных фактах.
"После нормализации погоды, мы с коммунальными службами приступим к ликвидации последствий сильного ветра и дождя. Прошу вас всех быть осторожными!" - заключил он.
Отметим, что в СКО в эти дни было жарко, однако синоптики предупреждали, что к 8 июня начнется спад жары - температура воздуха упадет до +22...+30 градусов.
Напомним также, что на 8 июня в регионе объявлено штормовое предупреждение.
Предстоящей ночью на севере, западе, днем на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Днем на востоке области возможна пыльная буря. Ветер северо-западный ночью на севере, западе области, днем на севере, востоке, юге области 15-20 м/с, порывы 25 м/с.
Несмотря на это, в регионе все еще сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023841-lomayutsya-vetki-i-padayut-derevya-akim-petropavlovska-obratilsya-k-gorozhanam-iz-za-silnogo-vetra/