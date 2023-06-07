Пропавшую россиянку нашли спящей в пригороде Кокшетау

Женщина лежит на траве. Иллюстративное фото: Clandestini/Getty Images

Пропавшую 3 июня в пригороде Кокшетау 61-летнюю гражданку России нашли спящей в лесопосадке. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ДП Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве рассказали, что 3 июня страдающая потерей памяти россиянка вышла из дома в пригороде Кокшетау и не вернулась. Родные женщины сразу обратились за помощью к полицейским и волонтерам.

В эти дни в регионе установилась аномальная жара, однако стражи порядка, родственники и добровольцы не прекращали поиски ни на минуту.

"4 июня около 12.30 дня благодаря слаженным действиям полицейских и общественности пропавшая женщина была найдена. Капитан полиции Женис Аккошкаров, следуя интуиции, направился по следам в вытоптанной траве, в результате чего обнаружил женщину спящей в лесопосадке", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Близкие найденной женщины выразили благодарность сотрудникам отдела полиции села Красный Яр (входит в состав городской администрации Кокшетау) за профессионализм и оказанную помощь.

Как отмечается на портале egov.kz, при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично обратиться в ближайшее отделение.

Родственникам пожилых людей рекомендуют:

чтобы дома были копии медицинских документов, касающиеся состояния здоровья пожилого человека и принимаемых им препаратов;

быть в курсе всех мест, посещаемых пенсионером;

иметь контакты соседей, договориться с ними о важности своевременного оповещения в случае любой нестандартной ситуации - например, если престарелый родственник долго не выходит из дома или свет в его окнах не включен даже вечером;

если пожилой человек имеет все признаки начинающейся деменции, то позаботиться о том, чтобы в карманах его вещей (сумке, портмоне) была записка, содержащие данные о нем (Ф.И.О., контакты родных), или такие сведения пришивать к предметам одежды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023804-propavshuyu-rossiyanku-nashli-spyaschey-v-prigorode-kokshetau/