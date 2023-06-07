Депутат: Казахстанцы будут все больше тратить на продукты и экономить на отдыхе

Кошелек. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

На заседании мажилиса депутат заявил, что рост доходов казахстанцев отстает от реальной стоимости жизни – в будущем граждане будут тратить на пропитание еще больше, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Магеррам Магеррамов заявил о проблеме безработицы в Казахстане – ее показатель не уменьшается. При этом население имеет высокую зависимость от соцподдержки государства.

"На фоне низких социальных показателей рост доходов большинства наших граждан отстает от реальной стоимости жизни, углубляется материальное расслоение общества, сокращается трудовая занятость.

Немаловажной проблемой является рост закредитованности населения. В 2022 году кредиты составили 13,2 трлн тенге, что свидетельствует о сохранении потребительской, а не сберегательной модели поведения и снижении платежеспособности населения", – заявил депутат.

По его мнению, правительство должно пересмотреть прогноз социально-экономического развития страны и усилить меры для роста благополучия казахстанцев.

Человек труда в Казахстане, по мнению депутата, находится в режиме выживания – часть населения живет на случайные заработки.

"Самый тревожный показатель – когда почти 50% доходов казахстанских семей расходуются на продукты. С учетом высоких темпов продовольственной инфляции можно прогнозировать, что граждане Казахстана будут все больше тратить на продукты и экономить на отдыхе, здоровье и образовании", – заявил Магеррамов.

Он добавил, что в стране должно быть не механическое освоение бюджета, а качественное – для повышения уровня жизни казахстанцев.

По информации на сайте Бюро нацстатистики, инфляция в Казахстане в прошлом месяце за год составила 15,9% и замедлилась на 0,9% (в апреле 2023 года была равна 16,8%).

При этом за год цены на продовольственные товары выросли на 16,5%, на непродовольственные товары – на 17,2%, на платные услуги – на 13,5%.

По сравнению с маем прошлого года повышение цен отмечено на:

огурцы на 53,4%;

рис – на 44,9%;

сахар-рафинад – на 42,7%;

молоко консервированное – на 42,6%;

лук репчатый – на 31,9%;

помидоры – на 30,4%;

яйца – на 29,3% и еще ряд продуктов.

В региональном разрезе в мае этого года в годовом выражении наибольший уровень инфляции, превышающий среднереспубликанский, сложился в:

Акмолинской, Мангистауской областях – по 17,6%;

Северо-Казахстанской области – 17,3%;

Жетысуской области – 16,7%;

городе Астане – 16,6%;

Улытауской области – 16,5%;

Актюбинской, Павлодарской областях – по 16,2%;

Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской областях – по 16,1%;

Восточно-Казахстанской области – 16%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023753-deputat-kazahstantsy-budut-vse-bolshe-tratit-na-produkty-i-ekonomit-na-otdyhe/