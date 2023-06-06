15-летняя школьница бесследно исчезла в Жетысуской области

Айзере Ербосын. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Полицейские Жетысуской области разыскивают пропавшую без вести 15-летнюю Айзере Ербосын из села Аулиеагаш Панфиловского района. Об этом сообщает сегодня новостной Telegram-канал МВД РК.

Как рассказали правоохранители, 4 июня несовершеннолетняя ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась.

Школьница была одета в черный свитер, темные джинсы и белые кроссовки.

Приметы подростка: среднего телосложения, карие глаза, волосы темные, длинные, ниже плеч.

"Всех, кто владеет информацией о местонахождении девочки, просим сообщить по телефонам: 8 705 519 1021, 8 707 786 4630, 8 771 492 1007 либо 102", - призвали стражи порядка.

Отметим, что на портале egov.kz даются рекомендации, которые могут помочь избежать пропажи несовершеннолетних:

необходимо всегда знать, куда собирается пойти ребенок, кто будет с ним в качестве сопровождающего, в какое время сын или дочь должны вернуться домой;

установить опцию "быстрый набор" в сотовом телефоне на контакты родителей и полиции;

чаще фотографировать своих детей;

запоминать одежду, в которой дети выходят из дома;

выучить с ребенком его имя и домашний адрес;

постоянно проводить беседы о соблюдении мер личной безопасности;

рассказать, к кому несовершеннолетний может обратиться за помощью в случае форс-мажора;

если возможности мобильного устройства позволяют, то установить специальное приложение для определения местоположения его владельца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023540-15-letnyaya-shkolnitsa-bessledno-ischezla-v-zhetysuskoy-oblasti/