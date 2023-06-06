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15-летняя школьница бесследно исчезла в Жетысуской области

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Айзере Ербосын
Айзере Ербосын. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Полицейские Жетысуской области разыскивают пропавшую без вести 15-летнюю Айзере Ербосын из села Аулиеагаш Панфиловского района. Об этом сообщает сегодня новостной Telegram-канал МВД РК.

Как рассказали правоохранители, 4 июня несовершеннолетняя ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась.

Школьница была одета в черный свитер, темные джинсы и белые кроссовки.

Приметы подростка: среднего телосложения, карие глаза, волосы темные, длинные, ниже плеч.

"Всех, кто владеет информацией о местонахождении девочки, просим сообщить по телефонам: 8 705 519 1021, 8 707 786 4630, 8 771 492 1007 либо 102", - призвали стражи порядка.

Отметим, что на портале egov.kz даются рекомендации, которые могут помочь избежать пропажи несовершеннолетних:

  • необходимо всегда знать, куда собирается пойти ребенок, кто будет с ним в качестве сопровождающего, в какое время сын или дочь должны вернуться домой;
  • установить опцию "быстрый набор" в сотовом телефоне на контакты родителей и полиции;
  • чаще фотографировать своих детей;
  • запоминать одежду, в которой дети выходят из дома;
  • выучить с ребенком его имя и домашний адрес;
  • постоянно проводить беседы о соблюдении мер личной безопасности;
  • рассказать, к кому несовершеннолетний может обратиться за помощью в случае форс-мажора;
  • если возможности мобильного устройства позволяют, то установить специальное приложение для определения местоположения его владельца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023540-15-letnyaya-shkolnitsa-bessledno-ischezla-v-zhetysuskoy-oblasti/

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