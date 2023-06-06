Более 2,7 млн тенге требуется девочке из Астаны на лечение в России

Аяулым. Фото: из личного архива

16-летняя Аяулым Кашкова из Астаны с детства страдает ДЦП. Она родилась раньше срока, однако отклонений во время беременности не было, передает корреспондент NUR.KZ.

Тем не менее во время родов у девочки возникло кислородное голодание. На сегодня у Аяулым множество диагнозов. Это - ДЦП, спастико-гиперкинетическая форма тяжелой степени, косоглазие, хронический запор, функциональное расстройство личности и поведения вследствие дисфункции или повреждения головного мозга.

Аяулым не может обслуживать себя, не ходит, но все понимает и учится на дому. После лечения, которое девочка проходила в медцентре "Сакура" в Челябинске, у нее улучшилась спастика.

Теперь девочке предстоит очередной курс в том же медцентре, но на лечение у родителей нет средств. Сумма на двухмесячный курс лечения составляет 497 800 рублей - 2 765 340 тенге.

Сама Гульзия работать не может, так как дочке нужен постоянный уход. Гульзия просит всех неравнодушных помочь собрать деньги на лечение дочери.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 1542 9737

Карта привязана к номеру: +7 747 478 68 64, Гульзия К., мама

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023519-bolee-27-mln-tenge-trebuetsya-devochke-iz-astany-na-lechenie-v-rossii/