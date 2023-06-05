Иностранец в Астане "собрал" почти 30 нарушений ПДД за месяц

Водитель. Иллюстративное фото: pexels.com

В Астане полицейские задержали гражданина Азербайджана, который в течение месяца 27 раз нарушил ПДД. Ему выписали крупный штраф, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Сообщается, что сотрудниками полиции была остановлена автомашина Datsun on-DO, зарегистрированная в РФ, под управлением 42-летнего гражданина Азербайджана.

По данным стражей порядка, в течение месяца он совершил 27 административных правонарушений на сумму 286 350 тенге.

"В настоящее время транспортное средство водворено на коммунальную стоянку, водитель уведомлен о наличии административных штрафов", – добавили полицейские.

Отмечается, что с апреля прошлого года в Астане было внедрено программное обеспечение "Коргау", целью которого является выявление водителей-нарушителей, а также лиц, имеющих задолженности по административным штрафам.

Так, с начала запуска "Коргау" всего уведомлено 30 669 водителей, имеющих задолженности по административным правонарушениям на сумму более 2 млрд 104 млн тенге, пресечено порядка 5 тысяч административных правонарушений.

Изъято 923 государственных регистрационных номерных знака. Водворено на коммунальную штрафную стоянку свыше 1200 автомобилей.

Напомним, ранее мы рассказывали о самых распространенных нарушениях ПДД в Казахстане и о том, какие за них положены штрафы.

Так, превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 10 до 20 километров в час влечет штраф в размере 5 МРП, или 17 250 тенге.

Если превышение составит от 20 до 40 километров в час, то взыскание будет равно 10 МРП, или 34 500 тенге.

От 40 и более километров в час – 20 МРП, или 69 тысяч тенге в 2023 году.

Не пристегнутый ремень и использование телефона наказываются штрафом в размере 5 МРП, или 17 250 тенге.

За повторное нарушение этих правил в течение года после наложения административного взыскания его размер увеличится до 10 МРП, или 34 500 тенге.

Далее по "популярности" правонарушений идет невыполнение требований уступить дорогу пешеходам или иным участникам дорожного движения. За это также предусмотрен штраф в размере 10 МРП (34 500 тенге).

Столько же грозит за проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика, а также за создание аварийной обстановки, вынудившей других участников движения резко изменить скорость.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023471-inostranets-v-astane-sobral-pochti-30-narusheniy-pdd-za-mesyats/