Красочное шоу дронов, где попытаются поставить рекорд Гиннесса, пройдет в Актау

Шоу дронов в Австралии. Фото: James D. Morgan / Getty Images for Voyages Indigenous Tourism Australia

В Актау в рамках Mangistau International Tourism Forum пройдет шоу дронов, где попытаются поставить рекорд Гиннесса, передает NUR.KZ со ссылкой на организаторов форума.

В Актау 16 июня пройдет международный туристский форум Mangistau International Tourism Forum.

Он откроет возможность для изучения нынешних трендов и перспектив развития отечественного туризма, а также для поиска инвесторов и новых партнеров. Также форум станет площадкой для обсуждения широкого круга вопросов, связанных с развитием индустрии туризма и смежных отраслей.

Помимо официальной части ожидается и насыщенная культурная программа, в том числе шоу дронов, где организаторы попытаются установить рекорд Гиннесса. Тизер предстоящего дрон-шоу представлен ниже.

Опыт проведения дрон-шоу

Стоит отметить, что такой формат шоу уже был опробован и в других странах. К примеру, в 2020 году в Санкт-Петербурге более двух тысяч дронов устроили красочное шоу на стадионе "Петровский" в честь 75-летнего юбилея со дня окончания Второй мировой войны. Дроны изобразили надпись "2020 год памяти и славы" в цвете российского флага, орден Победы, знаменитого красноармейца с самолетами и "голубя мира".

В феврале прошлого года также в Санкт-Петербурге в честь Дня российской науки и 298-летия Санкт-Петербургского государственного университета показали шоу из 1000 дронов. Тематика фигур, которые создали дроны, была связана с историей российской науки и университета.

Между тем еще в 2021 году компания Genesis установила мировой рекорд Гиннеса по количеству беспилотных летательных аппаратов в воздухе, используя 3281 дрон для отображения своего логотипа и других изображений в Шанхае.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023373-krasochnoe-shou-dronov-gde-popytayutsya-postavit-rekord-ginnessa-proydet-v-aktau/