Информацию о задержании своих сотрудников опровергли в управлении градостроительного контроля Алматы

Мужчина в пиджаке. Иллюстративное фото: pixabay.com

Управление градостроительного контроля Алматы опровергло слухи о задержании членов руководства ведомства, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Информация о том, что правоохранительные органы задержали сотрудников данного ведомства, появилась в Telegram-канале Egov.Press.

Уточнялось, что члены руководства управления.

"Управление градостроительного контроля города Алматы сообщает, что информация, изложенная в социальных сетях о задержании сотрудников управления не соответствует действительности", - прокомментировали эту информацию в ведомства.

Также казахстанцам напомнили, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Отметим, что согласно статье 274 УК РК, распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023246-informatsiyu-o-zaderzhanii-svoih-sotrudnikov-oprovergli-v-upravlenii-gradostroitelnogo-kontrolya-almaty/