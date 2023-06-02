Часть автобусов сменит маршрут из-за велопробега в Алматы

Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

4 июня в Алматы пройдет велопробег в честь празднования дня государственных символов РК. Из-за этого ряд автобусных маршрутов изменит схемы движения, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

"В связи с проведением велопробега с 12:00 до 13:00 будет перекрыта улица Шевченко – от парка имени М. Ганди до сквера имени Шокана Уалиханова", – говорится в сообщении.

В связи с этим изменится схема проезда следующих маршрутов:

№2

в южном направлении – проспект Назарбаева – улица Гоголя – улица Калдаякова – улица Казыбек би – проспект Достык – проспект Абая – проспект Назарбаева – далее по схеме;

в северном направлении – проспект Назарбаева – проспект Абая – проспект Достык – улица Богенбай батыра – проспект Назарбаева – далее по схеме;

№12

в северном направлении – проспект Достык – улица Богенбай батыра – проспект Абылай хана – далее по схеме;

в южном направлении – проспект Абылай хана – улица Кабанбай батыра – проспект Достык – далее по схеме;

№18

в северном направлении – проспект Гагарина – улица Тимирязева – улица Розыбакиева – улица Толе би – улица Байтурсынова – далее по схеме;

в южном направлении – улица Байтурсынова – улица Толе би – улица Розыбакиева – улица Утепова – далее по схеме;

№19

в северном направлении – улица Жарокова – улица Сатпаева – улица Гагарина – улица Толе би – далее по схеме;

в восточном направлении – улица Толе би – проспект Гагарина – улица Сатпаева – улица Жарокова – далее по схеме;

№22

в северном направлении – улица Ауезова – улица Сатпаева – проспект Гагарина – улица Толе би – улица Муканова – далее по схеме;

в западном направлении – улица Карасай батыра – проспект Гагарина – улица Сатпаева – улица Ауезова – далее по схеме;

№25

в восточном направлении – проспект Абая – проспект Гагарина – улица Жамбыла – улица Байтурсынова – далее по схеме;

в западном направлении – улица Байтурсынова – Карасай батыра – проспект Гагарина – проспект Абая – далее по схеме;

№30

в восточном направлении – проспект Абая – проспект Достык – улица Богенбай батыра – проспект Сейфуллина – далее по схеме;

в южном направлении – проспект Сейфуллина – улица Кабанбай батыра – проспект Достык – проспект Абая – далее по схеме;

№32

в северном направлении – улица Желтоксана – проспект Абая – проспект Достык – улица Богенбай батыра – улица Желтоксана – далее по схеме;

в южном направлении – улица Наурызбай батыра – улица Кабанбай батыра – проспект Достык – проспект Абая – улица Желтоксана – далее по схеме;

№34

в восточном направлении – проспект Абая – проспект Гагарина – улица Толе би – проспект Сейфуллина – далее по схеме;

в южном направлении – проспект Сейфуллина – улица Толе би – проспект Гагарина – проспект Абая – далее по схеме;

№56

в северном направлении – улица Жарокова – улица Сатпаева – улица Розыбакиева – улица Толе би – улица Ауезова – далее по схеме;

в южном направлении – улица Ауезова – улица Толе би – улица Розыбакиева – улица Басенова – далее по схеме;

№63

проспект Назарбаева – проспект Абая – проспект Достык – улица Кабанбай батыра – проспект Назарбаева – далее по схеме;

№63А

проспект Назарбаева – улица Богенбай батыра – проспект Достык – проспект Абая – проспект Назарбаева – далее по схеме;

№79

в восточном направлении – проспект Абая – проспект Достык – улица Толе би – проспект Назарбаева – далее по схеме;

в южном направлении – проспект Назарбаева – улица Кабанбай батыра – проспект Достык – проспект Абая – далее по схеме;

№80

в северном направлении – улица Ауезова – улица Сатпаева – улица Гагарина - улица Жамбыла – улица Байзакова – далее по схеме;

в южном направлении – улица Байзакова – улица Карасай батыра – проспект Гагарина – проспект Абая – улица Манаса – далее по схеме;

№86

в северном направлении – проспект Назарбаева – проспект Абая – проспект Достык – улица Богенбай батыра – проспект Назарбаева – далее по схеме;

в южном направлении – проспект Назарбаева – улица Толе би – проспект Достык – проспект Абая – проспект Назарбаева – далее по схеме;

№92

в восточном направлении – проспект Абая – проспект Достык – улица Богенбай батыра – улица Желтоксана – далее по схеме;

в южном направлении – улица Наурызбай батыра – улица Кабанбай батыра – проспект Достык – проспект Абая – далее по схеме;

№98

в восточном направлении – проспект Абая – проспект Достык – улица Богенбай батыра – проспект Абылай Хана – далее по схеме;

в южном направлении – проспект Абылай Хана – улица Кабанбай батыра – проспект Достык – проспект Абая – далее по схеме;

№99

в северном направлении – проспект Достык – улица Толе би – далее по схеме;

в восточном направлении – улица Толе би – проспект Достык – далее по схеме;

№112

в восточном направлении – улица Сатпаева – проспект Достык – улица Толе би – улица Кунаева – далее по схеме;

в южном направлении – улица Кунаева – улица Толе би – проспект Достык – улица Сатпаева – далее по схеме;

№113

в северном направлении – улица Жарокова – улица Сатпаева – проспект Гагарина – улица Толе би – улица Байтурсынова – далее по схеме;

в южном направлении – улица Байтурсынова – улица Толе би – проспект Гагарина – улица Сатпаева – улица Жарокова – далее по схеме;

№118

в восточном направлении – проспект Абая – проспект Достык – улица Толе би – далее по схеме;

в западном направлении – улица Толе би – проспект Достык – проспект Абая – далее по схеме;

№119

в восточном направлении – улица Сатпаева – проспект Гагарина – улица Толе би – далее по схеме;

в западном направлении – улица Толе би – проспект Гагарина – улица Сатпаева – далее по схеме;

№123

в южном направлении – проспект Сейфуллина – улица Толе би – проспект Гагарина – улица Сатпаева – улица Манаса – далее по схеме;

в северном направлении – улица Ауезова – улица Сатпаева – проспект Гагарина – улица Толе би – проспект Сейфуллина – далее по схеме;

№127

в северном направлении – проспект Назарбаева – проспект Абая – проспект Достык – улица Толе би – проспект Назарбаева – далее по схеме;

в южном направлении – проспект Назарбаева – улица Толе би – проспект Достык – проспект Абая – проспект Назарбаева – далее по схеме;

№205

в северном направлении – улица Желтоксана – проспект Абая – проспект Достык – улица Толе би – далее по схеме;

в западном направлении – улица Толе би – улица Достык – проспект Абая – улица Желтоксана – далее по схеме;

№209

в северном направлении – улица Байтурсынова – проспект Абая – проспект Достык – улица Толе би – далее по схеме;

в западном направлении – улица Толе би – проспект Достык – проспект Абая – улица Байтурсынова – далее по схеме;

№210

в северном направлении – улица Байтурсынова – проспект Абая – проспект Достык – улица Толе би – далее по схеме;

в западном направлении – улица Толе би – проспект Достык – проспект Абая – улица Байтурсынова – далее по схеме;

№224

в северном направлении – улица Байтурсынова – проспект Абая – проспект Достык – улица Толе би – далее по схеме;

в западном направлении – улица Толе би – проспект Достык – проспект Абая – улица Байтурсынова – далее по схеме.

При этом движение троллейбусных маршрутов №№ТП1, ТП12, ТП5, ТП6, ТП7, ТП9 будет ограничено с 12:00 по 13:00.

Ранее в акимате Алматы предупредили, что в городе пройдет ремонт теплосетей. Из-за этого будет перекрыт проезд по ряду улиц до конца августа.

Добавим, что, согласно информации на сайте Акорды, Конституционный закон "О государственных символах Республики Казахстан" был принят 4 июня 2007 года. В связи с этим каждый год 4 июня в стране празднуется День государственных символов РК.

Отмечается, что государственные символы – это один из неотъемлемых атрибутов любого государства, олицетворяющих его идентичность и суверенитет. В Казахстане государственными символами являются – государственный флаг, государственный герб и государственный гимн.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023122-chast-avtobusov-budut-ezdit-inache-iz-za-veloprobega-v-voskresene-v-almaty/