Незаконно торговавших валютой на границе казахстанцев наказали в Туркестанской области

Казахстанцы торгуют инвалютой. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Полицейские Туркестанской области в ходе рейдов выявили 9 граждан, занимавшихся незаконным обменом денег у таможенного поста "Жибек жолы", сообщает новостной Telegram-канал МВД РК.

Как рассказали в полиции, рейд проводили сотрудники Управления безопасности отдела полиции Сарыагашского района и сотрудники местной полицейской службы ДП Туркестанской области.

В итоге на 7 граждан составлены протоколы по статье 449 КоАП РК "Приставание в общественных местах", а еще двоих человек привлеки к ответственности по статье 204 КоАП РК "Торговля в неустановленных местах".

"Наложены штрафы. С правонарушителями проведены профилактические беседы", - заключили в полиции.

Согласно статье 449 Кодекса РК Об административных правонарушениях, приставание, то есть назойливое обращение в общественных местах в целях покупки, продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, совершенное лицом, не являющимся субъектом предпринимательства, а также в целях гадания, попрошайничества, оказания услуг сексуального характера либо навязывания иных услуг, влечет предупреждение либо штраф на физических лиц в размере 5 МРП (17 тыс. тенге).

Повторное нарушение закона в течение года влечет штраф в размере 10 МРП (34 тыс. тенге) либо административный арест сроком до 5 суток.

Если нарушение было совершено иностранцем либо лицом без гражданства, ему грозит штраф в размере 5 МРП (17 тыс. тенге), административный арест сроком до пяти суток либо административное выдворение за пределы страны.

А статья 204 КоАП РК гласит, что торговля вне мест, установленных местным исполнительным органом, влечет предупреждение или штраф в размере 5 МРП (17 тыс. тенге). При повторном нарушении в течение года сумма штрафа вырастает вдвое до 10 МРП, то есть 34,5 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022919-nezakonno-torgovavshih-valyutoy-na-granitse-kazahstantsev-nakazali-v-turkestanskoy-oblasti/