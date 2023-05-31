"С каждой семьи по 500 тенге": в Актау жители новостроек сами сделали себе дорогу (видео)

Микрорайон в Актау. Кадр из сюжета: телеканал КТК

Жильцы четырех новостроек в Актау, устав ждать, когда чиновники построят обещанную дорогу, решили сами нанять технику и приступить к работам, передает сайт телеканала КТК.

"Мы собрали с каждой семьи по 500 тенге, наняли трактор и выровняли дорогу. Ездить по ней было совершенно невозможно. Тут и пешеходам-то пройти нереально. Нигде даже тротуара нет. На асфальт хороший у нас нет денег. Когда строили дома, нам говорили, что дорогу сделают через год. Уже четыре прошло. Все обещают", - рассказывает горожанка Роза Ибраимова.

Возмущенные горожане живут в новом микрорайоне, который сдали четыре года назад. По соседству еще продолжается активная стройка. Люди жалуются, что, покупая там квартиры, надеялись на качественную инфраструктуру.

Заасфальтировать дороги в акимате и правда обещали в течение года. Однако дальше слов дело не сдвинулось. Устав ждать, горожане своими силами выровняли небольшой участок пути – 500 метров. А вот уложить асфальт, говорят, слишком дорого.

В акимате отвечают, что в этом районе прокладывают водопровод и потому класть тут асфальт пока нельзя. И просят подождать еще.

"Канализация и водоснабжение – это первоочередные работы. После того как они будут завершены, начнется асфальтирование. Согласитесь, было бы неправильно, если бы мы сейчас положили асфальт, а затем снова его откопали и начали укладывать трубы", - заявил руководитель отдела строительства акимата Актау Анвар Туляков.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022724-s-kazhdoy-semi-po-500-tenge-v-aktau-zhiteli-novostroek-sami-sdelali-sebe-dorogu-video/