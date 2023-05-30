Пожаловались министру: директора школы в Астане уволили после видеообращения школьников

Школа. Иллюстративное фото: Compassionate Eye Foundation / Robert Daly / OJO Images / Getty Images

На днях ученики школы №49 в Астане пожаловались министру на директора учебного заведения. Как сообщили в пресс-службе столичного управления образования корреспонденту NUR.KZ, директора школы уволили.

В ведомстве пояснили, что для проведения служебного расследования 26 мая текущего года была создана рабочая группа. В тот же день был осуществлен выезд.

После действия директора школы были рассмотрены на заседании дисциплинарной комиссии.

Как отметили в ведомстве, на сегодняшний день директор школы №49 в Астане была уволена соответствующим приказом управления образования.

Напомним, что на днях ученики этой школы записали свои претензии на видео и обратились с ними к министру просвещения. По их словам, директор школы №49 на протяжении всего учебного года незаконно получала деньги. По их словам, директор не провела ни одного урока по трем факультативам, которые были за ней закреплены.

В качестве доказательств школьники представили скриншот электронного дневника, в котором нет ни одной отметки.

На жалобы учеников отреагировали в Минпросвещения и антикоррупционном ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022690-pozhalovalis-ministru-direktora-shkoly-v-astane-uvolili-posle-videoobrascheniya-shkolnikov/