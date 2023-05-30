Российского пенсионера, который незаконно жил в Казахстане, выдворили из страны

Полицейские и пожилой россиянин. Фото: instagram.com/dp_pavlodar

72-летний россиянин незаконно жил в Экибастузе с прошлого года. Ранее ему давали время, чтобы выехать из Казахстана, а теперь – выдворили принудительно, говорится на странице ДП региона в Instagram.

В ходе рейдов сотрудники полиции Экибастуза установили иностранного гражданина, незаконно проживающего в городе. Было установлено, что гражданин России, проживающий во Владимировской области в городе Гусь Хрустальный, в 2022 году приехал в Павлодарскую область.

"В марте 2023 года 72-летний мужчина был привлечен к административной ответственности за нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения, выразившееся в уклонении от выезда в течение периода, превышающего десять суток после истечения установленного законодательством срока.

Однако постановление Щербактинского районного суда гражданин иностранного государства не исполнил – не оплатил штраф и не выехал за пределы РК", – говорится в сообщении полиции.

Согласно части 4 статьи 517 КоАП РК, нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения, выразившееся в уклонении от выезда в течение периода, превышающего десять суток после истечения установленного законодательством срока, влечет штраф в размере 25 МРП (86 250 тенге) либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан.

При этом, как указано в 7 части статьи, деяния, предусмотренные частью 2, 4 и 5 настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут административный арест до 15 суток с административным выдворением за пределы Республики Казахстан.

Тем не менее отмечается, что за повторное нарушение миграционного законодательства в течение года в отношении мужчины был составлен административный протокол по части 7 статьи 517 КоАП РК.

В соответствии с постановлением Экибастузского городского суда гражданин России был выдворен за пределы Казахстана.

Также стражи порядка уточнили, что в соответствии с частью 2 стати 50 КоАП РК, административный арест в отношении пенсионера не применялся из-за его возраста – более 63 лет.

"Полицейские Экибастуза не только пресекают правонарушения, но и проводят профилактическую и разъяснительную работу с иностранными гражданами и работодателями по соблюдению ими законодательства в области миграции", – отметил первый заместитель начальника УП Экибастуза Толеген Кудайбергенов.

Напомним, что в начале 2023 года правительство Казахстана внесло правки в правила въезда и пребывания иммигрантов в стране, которые ограничили срок нахождения иностранцев в РК.

Согласно новым поправкам, если иностранец прибыл в Казахстан в порядке, не требующем получения визы, то он должен будет покинуть республику через 30 календарных дней после пересечения границы РК. При этом суммарно он сможет находиться в Казахстане 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

Для граждан государств-членов ЕАЭС срок пребывания заканчивается по истечении 90 календарных дней со дня пересечения госграницы Республики Казахстан. При этом они также смогут находиться в РК только 90 дней в течение каждых 180 дней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022674-rossiyskogo-pensionera-kotoryy-nezakonno-zhil-v-kazahstane-vydvorili-iz-strany/