Алматинцев призвали не участвовать в митингах 31 мая

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Прокуроры Алматы предупредили горожан о призывах к якобы санкционированным митингам 31 мая, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.

"В социальных сетях широко распространяются ложные сообщения и провокационные призывы о принятии 31 мая текущего года участия в согласованных местными исполнительными органами митингах и шествиях.

Данная информация не соответствует действительности", – предупредили алматинцев в прокуратуре.

Подчеркивается, что в эти дни в городе Алматы проведение каких-либо мирных собраний не согласовывалось.

"В связи с этим организация анонсируемых данными ложными сообщениями акций и участие в них, а также призывы к ним – незаконны.

К сожалению, несмотря на неоднократные разъяснения законного порядка проведения митингов или иного мирного собрания, имеют место его нарушения", – добавили правоохранители.

Отмечается, что данный порядок регламентирован Законом "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан", который был принят 25 мая 2020 года.

Так, организация и участие в митингах, шествиях, собраниях или демонстрациях, проводимых в нарушение требований пункта 3 статьи 3 этого закона, являются противоправными и влекут ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях вплоть до 25 суток ареста.

"В целях обеспечения законности, общественной безопасности, предупреждения правонарушений, защиты прав и свобод человека и гражданина, призывам неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства, не поддаваться на провокации и воздержаться от организации и участия в незаконных акциях, публичных призывов к ним.

Правоохранительные органы будут пресекать любые правонарушения, посягающие на установленный правопорядок, и принимать все предусмотренные законом меры к виновным лицам", – говорится в сообщении.

Добавим, как отмечается в Законе РК "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан", организация и проведение таких мероприятий должна основываться на принципах:

ненасильственного характера;

законности;

обеспечения государственной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, защиты прав и свобод других лиц;

добровольности участия;

презумпции в пользу проведения мирных собраний;

ответственности сторон.

Кроме того, организатором мирных собраний не может быть:

гражданин РК, признанный судом недееспособным либо ограниченно дееспособным или которому назначено наказание по приговору суда в виде исправительных работ, привлечения к общественным работам, ограничения свободы, ареста, лишения свободы, на период отбытия наказания;

гражданин РК, имеющий непогашенную или неснятую судимость за участие в массовых беспорядках, государственную измену, шпионаж, экстремистские и террористические преступления, нарушение порядка организации и проведения мирных собраний;

юридическое лицо, не прошедшее регистрацию в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

организация, деятельность которой приостановлена или запрещена в установленном законами Республики Казахстан порядке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022622-prokuratura-almaty-predupredila-ne-verit-prizyvam-k-mitingam-31-maya/