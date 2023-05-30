"В следующий раз может не повезти": алматинке, вяжущей игрушки, нужна срочная операция

Анара с игрушками. Фото: instagram.com/anarik_komarik

Анара Лепесова известна многим алматинцам игрушками, которые она вяжет на продажу и на заказ. С детства она страдает системной склеродермией, а недавно у нее появился другой диагноз, передает NUR.KZ.

Хобби, которым увлекалась Анара, однажды переросло в нечто большее - вязаные игрушки стали популярны не только в Алматы, но и во всем Казахстане, и даже за границей. Заказов становилось все больше, и Анара стала настоящей бизнесвумен - открыла ИП, регулярно платит налоги и даже дает работу еще двум людям.

Но в 2018 году к ее основной болезни присоединился другой диагноз - пневмоторакс (патологическое скопление воздуха в плевральной полости, которое приводит к нарушению вентиляционной функции легких - прим. ред.). В этом году случился приступ болезни, после которого врачи экстренно поставили девушке дренаж.

Анара. Фото: www.instagram.com/anarik_komarik

"Врачи сказали, что если операцию не сделать, такие случаи будут повторяться, и в следующий раз, возможно, мне не повезет. Но делать ее здесь отказались, так как это очень рискованно.

Мы с семьей нашли клинику в Сеуле, корейский врач выслал приглашение на операцию, но сказал, что сначала будут лечить основной диагноз. И лишь потом сделают операцию. Мне дали разрешение на перелет, сказав, что нас ждут через месяц, так как времени мало", - делится Анара.

Ранее на поддержание здоровья Анара зарабатывала самостоятельно, занимаясь изготовлением игрушек. Она проводит мастер-классы, обучает желающих научиться ремеслу, участвует в выставках. В этом году, говорит девушка, она планировала участвовать в ежегодной выставке, а также договориться с цветочными магазинами о реализации игрушек.

Анара. Фото: instagram.com/anarik_komarik

Все вырученные средства она тратит на лечение в клиниках и санаториях, ЛФК и другие процедуры. Однако заработать деньги на операцию в течение короткого времени практически невозможно, говорит она. В целом на операцию необходимо 50 тысяч долларов - более 22 млн тенге.

Волонтеры помогли Анаре открыть сбор, но собранная сумма слишком мала.

"Я, как могу, стараюсь поддерживать свое здоровье. Не каждый с моим диагнозом доживает до такого возраста. Всевышний всегда мне помогает и отправляет мне добрых людей. Я уверена, что я смогу пройти эту операцию, если люди мне помогут", - заключила она.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 8024 3427

Номер, привязанный к карте: +7 707 136 83 28

Instagram: anarik_komarik

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022487-v-sleduyuschiy-raz-mozhet-ne-povezti-almatinke-vyazhuschey-igrushki-nuzhna-srochnaya-operatsiya/