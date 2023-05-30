"Старая и новая Астана – это два разных мира": француз поделился впечатлениями о Казахстане

Ксавье в Астане. Фото: из личного архива

Ксавье Ле Торривеллек переехал в Казахстан полтора года назад, став атташе по вопросам образования. Он поделился с корреспондентом NUR.KZ впечатлениями о нашей стране и рассказал об учебе во Франции.

Ксавье отучился в Париже и в 1996 году приехал в Россию, в частности, в Башкортостан, где начал писать диссертацию на тему национальной идентичности. Там он выучил русский язык и даже узнал несколько слов на татарском, который является языком, родным для его супруги и его дочерей. В нашей стране он начал изучать государственный язык.

"Когда я приехал в Башкортостан, то вовсе не знал русского языка, но я был единственным европейцем и ни с кем не мог общаться, потому мне пришлось изучать язык. Я стал ученым-историком, публиковал статьи, участвовал в научных конференциях, но в 2013 году я понял, что мало кто читает научные статьи, и решил заниматься дипломатией", - делится Ксавье.

Ксавье Ле Торривеллек. Фото: из личного архива

Поработав в России, он переехал в Минск, где работал в посольстве Франции атташе по вопросам образования. А в 2021 году он занял аналогичную должность в Казахстане.

"В Казахстан я приехал впервые в 1998 году, меня пригласил Научный центр по изучению истории и современности Центральной Азии, который находился в Ташкенте. Я, тогда еще молодой ученый, приехал туда на поезде - ехал из Уфы через Казахстан.

Когда я получил должность в посольстве в 2021 году, то взял свои вещи и поехал в Казахстан на машине через Россию. Была ночь, когда я ехал по республике, и было холодно - минус 20. К тому же, машина была не очень хорошей, плохо работал мотор, но я доехал.

В Астану я приехал под утро и был шокирован, так как сначала увидел старый город. Этот контраст между старой и новой Астаной меня сильно удивил, потому что это - два разных мира. Социальная разница очень заметна", - говорит мужчина.

Ксавье в Мангистау. Фото: из личного архива

За время, что он живет здесь, Ксавье успел посетить разные города Казахстана - Алматы, Актау, Усть-Каменогорск, Шымкент, Туркестан, Костанай. Но больше всего его впечатлил Восточный Казахстан. Между тем ученый отмечает большую разницу между западом и востоком страны.

"Мне нравится большое пространство Казахстана, разные пейзажи и разные люди. Интересно, что здесь особая история - традиции кочевников и культурные черты, которые вложил Советский Союз. Мне очень нравится, как сильно люди уважают семейные связи, в то же время оставаясь индивидуалистами", - делится впечатлениями Ксавье.

Он отметил, что, несмотря на холод, ему нравится климат, но смущает экономический разрыв города и села.

Ксавье в Астане. Фото: из личного архива

"Астана - это не город для жизни, это хороший город, но не для пешеходов. Невозможно спокойно погулять, тротуаров нет, непонятно, куда идти и как перейти проспект. Но меня очень впечатлила Астана и евразийский подход в архитектуре.

Удивила еще одна вещь. Я практикую моржевание и был просто в восторге, когда нашел в Астане клубы "моржей", куда приходят и старики, и дети, купаются в проруби по утрам.

Впечатлило и то, что можно оплатить все что угодно без наличных, только с помощью телефона. Это будущее, и в этом плане Казахстан может стать моделью в цифровизации", - говорит мужчина.

Понравилось французу и отношение к семейным традициям, в частности, совместные трапезы. Ксавье отмечает, что это очень схоже с французскими обычаями, где за столом собирается вся семья и обсуждает те или иные вопросы.

Ксавье Ле Торривеллек. Фото: из личного архива

К тому же, по его мнению, здесь хорошо готовят мясо и его качество находится на высоте, а вот "нелюбовь" казахстанцев к десертам его удивила. Ксавье уверяет, что во Франции каждый прием пищи завершается десертом, здесь же, говорит он, десерт бывает не всегда.

Ксавье рассказал и об образовании во Франции. Там, говорит атташе, оно является бесплатным для граждан страны - как среднее, так и высшее.

"Мы считаем, что образование - это не бизнес, это базовые ценности. Мы считаем, что каждый человек должен стать гражданином, который участвует в политической жизни, который знает, как анализировать информацию и где ее искать. Тогда он может влиять на политическую жизнь.

Для иностранных студентов образование тоже до недавнего времени было бесплатным, а сейчас стало платным, но это ничто, если сравнивать с англо-саксонскими вузами. Например, бакалавриат стоит 2000 евро в год. К тому же, можно легко получить стипендию, особенно, если поступать в престижный вуз. Образование во Франции - это не вопрос денег, это вопрос мотивации", - говорит он.

Между тем, уверяет Ксавье, иностранцы должны знать французский язык, чтобы получать образование во Франции. Со знанием только английского можно окончить магистратуру и тоже претендовать на стипендию, но это сложнее.

Ксавье Ле Торривеллек (в центре). Фото: из личного архива

А потому Ксавье и посольство сейчас предлагают казахстанским детям изучать французский язык.

"Мы стараемся усилить позиции французского языка, который много потерял. Сейчас меньше 1% учеников изучают французский. Конечно, английский язык очень нужен, он обязателен, но если человек хочет отличаться от остальных, то лучше знать еще один иностранный язык.

Мы открыли билингвальные классы в четырех городах - Алматы, Астане, Актау, Караганде, где дети изучают математику, французский, чтобы поступить в хороший вуз во Франции. Также мы стараемся открывать программы для студентов, которые могут изучать язык, чтобы потом поступать в престижные вузы во Франции", - говорит атташе.

По его мнению, открывать филиалы иностранных вузов нужно, но это не лучшее решение.

"Мы можем выдавать двойные дипломы и расширить сотрудничество, чтобы поменять программу обучения в казахстанских вузах, так как сейчас чувствуется советское наследие. Вузы еще академические.

Студенты не всегда находят хорошую работу после окончания университета. Во Франции, например, у студентов постоянно происходит работа с экономической сферой, стажировка, что в итоге приводит к тому, что французские инженеры умеют работать с предприятиями. И мы думаем, что мы можем усилить связь между академической и экономической сферой в Казахстане", - заключил Ксавье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022474-staraya-i-novaya-astana-eto-dva-raznyh-mira-frantsuz-podelilsya-vpechatleniyami-o-kazahstane/