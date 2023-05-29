"Сбежали трое осужденных": ориентировка напугала жителей Уральска

Тюрьма. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В соцсетях распространилось фото ориентировки, в которой говорится о якобы сбежавших из колонии преступниках. Произошедшее прокомментировали в пресс-службе ДУИС ЗКО, передает корреспондент NUR.KZ.

Снимок документа распространился в популярных среди жителей Уральска пабликах, например, в профиле "Уральской недели" в Instagram.

В распространившейся ориентировке сказано, что якобы трое осужденных предприняли попытку побега из колонии, один был убит, двое сбежали и скрылись в частном секторе. Там же указаны приметы этих лиц.

Некоторые пользователи были напуганы, узнав об этом, другие же не поверили и посчитали ориентировку фейковой.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДУИС ЗКО, на территории города проводят учения совместно с полицией и Нацгвардией.

"Уважаемые жители и гости города Уральск, уведомляем вас, что проводимые мероприятия являются учебными! Просим вас сохранять спокойствие, не препятствовать и подчиняться законным требованиям правоохранительных органов", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что никто не сбежал из колонии.

Кроме того, гражданам напомнили, согласно статье 443 КоАП РК, неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность.

А еще, что за распространение заведомо ложных сообщений предусмотрена уголовная ответственность по статье 274 УК РК.

"Просим не распространять ложные либо недостоверные сообщения и информации, а верить только официальным источникам информации", - призвали местных жителей.

Отметим, согласно статье 443 КоАП РК, неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.

Такое же нарушение, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей либо административный арест до пяти суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022453-sbezhali-troe-osuzhdennyh-orientirovka-napugala-zhiteley-uralska/