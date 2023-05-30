"Голова необычной формы": мальчику из Жамбылской области нужна операция за границей

Илья. Фото: из личного архива

Двухлетний Илья - младший из двоих детей Мишутиных. Семья из Жамбылской области ждала рождения второго сына, но радость сменилась проблемами - мальчику поставили несколько диагнозов, передает NUR.KZ.

"Когда старший сын подрос, мы задумались о втором ребенке. Посетили врачей, сдали все анализы, прошли обследования. Три года забеременеть не получалось. И когда уже мы потеряли надежду, свершилось чудо. Я забеременела. Счастью не было предела.

Потом начался токсикоз, я не могла ни есть, ни пить. На 9 неделе беременности с сильным обезвоживанием и потерей веса более 10 кг меня госпитализировали на сохранение. На третий день врач, видя, что состояние ухудшается, предложил прервать беременность.

Это было самое ужасное. Как прервать беременность? Он же живой, у него бьется сердце. Я его так долго ждала. После 16 недели токсикоз прошел. Оставшийся срок беременности я проходила хорошо", - рассказывает мама мальчика, Вера Мишутина.

Роды прошли без осложнений, но на вторые сутки, после того как отек у новорожденного спал, она заметила, что у сына голова необычной формы - вытянутая, с "бугорком" на правой стороне, глаза асимметричны, нос искривлен. Врач сказала, что "такое бывает" и "через пару дней все пройдет". Но с возрастом неправильные пропорции черепа и асимметрия лица стали более выражены, говорит Вера.

В четыре месяца Илье поставили диагноз "Краниостеноз. Плагиоцефалия. Сращение коронарного шва". В Жамбылской областной детской больнице малышу была проведена эндоскопическая операция, лоскутная краниотомия с применением биопластин.

"Асимметрию лица и искривление носа, как мне сказал врач, исправить невозможно. На 7 день после операции у ребенка образовалась шишка, открытый участок головного мозга, незащищенный костью. Простыми словами, дырка в голове. Произошло смещение лобной кости. Биопластины, установленные Илье, не справились со своей задачей. Врач успокоил меня, сказав, что в течение года кости срастутся и все будет в порядке. А пока Илья должен носить защитный шлем.

После года у сына начались проблемы со здоровьем, появилось косоглазие, ангиопатия сосудов сетчатки глаз, наружная гидроцефалия, нарушение координации движения, задержка психо-речевого развития. Реабилитационное лечение не помогает. Прошло 1,5 года, открытый участок на голове не зарос.

Это приносит дискомфорт и осложняет жизнь моему ребенку. Он не может жить полноценной жизнью, не может играть с другими детьми, не может посещать детский сад. Ему нельзя бегать, прыгать. Любое падение опасно для его жизни", - говорит Вера.

По ее словам, из-за биопластины произошло западание и уплощение лобной кости, которая мешает росту мозга, сдавливая его. В будущем это может привести к эпилепсии, уверяет мама.

"Правая глазница более узкая, чем левая, смещена назад. Это спровоцировало косоглазие. Нашему малышу необходимо провести краниопластику с реконструкцией лобной области, глазниц и закрыть костный дефект - открытый участок головного мозга, незащищенный костью. Помочь нам готов челюстно-лицевой хирург Морозовской детской больницы.

Так как мы не являемся гражданами РФ, две операции, титановые пластины и лечение для нас - платные. Первая операция по реконструкции черепа стоит 306 100 рублей. Титановые швейцарские пластины - 514 320 рублей. Вторая операция по снятию пластин через четыре месяца - 190 800 рублей. Общая сумма составляет почти 6 млн тенге, из которых 1,3 млн мы уже собрали", - говорит Вера.

Госпитализация назначена на 5 июля. Для семьи с двумя детьми, где работает только муж, это огромная сумма.

"Прошу вас, дорогие соотечественники, помочь нам со сбором средств на операцию. Мы верим, мир не без добрых людей, а в нашей стране их в миллион раз больше. Помогите восстановить здоровье моего сына, чтобы он мог жить полноценной жизнью и наслаждаться детством", - заключила мама.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 2796 6105

Halyk bank: 4405 6397 5183 0033

Контактный номер: +7 708 836 53 69, Мишутина Вера, мама

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022424-golova-neobychnoy-formy-malchiku-iz-zhambylskoy-oblasti-nuzhna-operatsiya-za-granitsey/