Влюбиться в Батуми: поток казахстанских туристов в Грузию растет с каждым годом

Батуми. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Поездка в Батуми – это не только путешествие к морю, но и погружение в прекрасный город, в его богатую историю, разнообразие культурных и кулинарных традиций, передает корреспондент NUR.KZ.

Батуми с первых минут впечатляет своей уникальной атмосферой, величественной архитектурой и вкусными блюдами, оставляя незабываемые воспоминания о вашем приключении.

Батуми. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцам такую возможность предоставляет международный туристический оператор Selfie Travel. Программа путешествия «Влюбиться в Батуми» способна покорить и любителей пляжного отдыха, и искателей приключений, охотящихся за интересной историей и новыми впечатлениями.

Батуми. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как приехать

Батуми расположен на юго-западе Грузии, на берегу Черного моря. Добраться сюда можно разными способами. Международный аэропорт Батуми находится в 10 километрах от центра города. Оттуда можно доехать на такси или автобусе. Кстати, для казахстанцев этот вариант станет еще доступней.

Батуми. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

с 10 июня авиакомпания Scat Airlines запускает прямые рейсы из Астаны в Батуми. И, как сообщил представитель авиакомпании Scat Airlines Андрей Бибер, с открытием рейса вылететь в Батуми можно будет еще из семи городов Казахстана: Алматы, Атырау, Актау, Шымкента, Актобе, Тараза и Усть-Каменогорска с короткой стыковкой в Астане. Самолеты авиакомпании будут летать в Батуми два раза в неделю на протяжении всего сезона.

Батуми. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Из Тбилиси, куда сейчас прибывают многие казахстанцы, до Батуми ходят регулярные поезда. Время в пути около 5 часов. Составы комфортабельные и оборудованы кондиционерами и Wi-Fi. Железнодорожный вокзал в Батуми находится в центре города, рядом с бульваром и пляжем.

Вид на Батуми. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Также до Батуми можно доехать. Дорога из столицы Грузии занимает около 5 часов и проходит по трассе Е70, которая пересекает всю страну. По пути множество интересных мест, живописные пейзажи и колоритные придорожные рынки.

Где жить

В Батуми большой выбор жилья для любого вкуса и бюджета: от хостелов и апартаментов до отелей и гостиниц. Большинство туристов предпочитают останавливаться в центре города, рядом с бульваром и пляжем, где находятся основные достопримечательности и развлечения.

Отель. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Здесь можно найти как новые отели в небоскребах с видом на море, так и небольшие квартиры в уютных кварталах старого города. Но есть и более экстремальные варианты. Например, в горных районах за пределами города расположились винодельческие хозяйства.

Налия. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Такие фермы, как семейная винодельня Нодара Шервашидзе, не только знакомят туристов с вином собственного приготовления и национальной кухней. Здесь можно остановиться в небольших домиках на деревянных сваях. Эти постройки называются "налия" и традиционно использовались аджарцами для хранения зерна и продуктов.

Налия в виноградном саду. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Но предприимчивые фермеры делают из них комнаты для отдыха и ночевки. Замечательная идея встретить новый день, глядя в окошко налии на горный виноградник.

Что посмотреть

Конечно же, первое, за что цепляется взгляд, это Башня грузинского алфавита. 130-метровое сооружение придется по душе казахстанцам, поскольку чем-то напоминает наш астанинский Байтерек.

Башня грузинского алфавита. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Башню украшают 33 буквы грузинского алфавита. Внутри есть ресторан и смотровая площадка. Кстати, в Батуми иногда проводится интересный квест. В самых знаковых местах города размещены плакаты с буквами грузинского алфавита. Чтобы выиграть соревнование и получить приз, нужно собрать QR-коды с каждой буквой.

Памятник Али и Нино. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Еще один символ Батуми, которому посвящено большинство сувениров - памятник Али и Нино. Стальные фигуры мужчины и женщины медленно двигаются навстречу друг другу и как бы проходят сквозь каждые 10 минут.

Колесо обозрения. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Памятник посвящен героям одноименного романа о любви - азербайджанского мусульманина Али и грузинской христианки Нино. Рядом с ним - колесо обозрения, чтобы с высоты разглядеть порт, набережную и исторические кварталы. Но если вас охватило желание оглядеть город с высоты, есть способ получше.

Канатная дорога. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Это - канатная дорога "Арго", которая поднимает посетителей на вершину холма Анчабадзе. За два с половиной километра своей протяженности канатка проходит над морским портом, городскими кварталами и предгорьем. А в конце с обзорной площадки открывается вид на весь Батуми и море.

Набережная. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Вдоль морского побережья проходит Батумский бульвар, который, конечно же, необходимо посетить каждому гостю города. Это - один из самых красивых парков Грузии, протяженность которого составляет порядка 7 километров. Он был основан в 1881 году и с тех пор регулярно обновлялся и дополнялся новыми достопримечательностями.

Вход в Батумский бульвар. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Например, вход на бульвар - это архитектурный ансамбль из 16 колонн. Здесь есть Аллея магнолий, которая весной становится настоящим украшением, и аллея пальм, создающая тропическую атмосферу. Можно прогуляться по японскому саду и полюбоваться на бамбуковую рощу.

Катер. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

А за деревьями слышен шум моря. Чтобы полюбоваться им, бывалые туристы советуют прогулку на катере. Ведь так настоящие счастливчики и везунчики могут не только увидеть пляжи, но и встретить дельфинов.

В окрестностях

Гулять по уютным, мощеным камнем, улочкам города можно часами, но чтобы полнее познакомиться с Аджарией, придется немного прокатиться по окрестностям.

Улицы Батуми. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Одна из главных достопримечательностей за пределами города - Батумский ботанический сад. Он был основан в 1912 году и является одним из крупнейших ботанических садов в Грузии.

Ботанический сад. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Здесь вы можете увидеть более 5 тысяч видов растений из разных частей света, а также насладиться шикарными видами на море и зеленый мыс с тропической растительностью. Одним из самых удивительных растений, прижившихся в этих краях, стал бамбук. Поскольку Аджария - это субтропический регион, бамбук здесь растет повсюду.

Батумский ботанический сад. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Местные умельцы делают из него множество интересных и полезных вещей - от строительных лестниц и метел до чайных сервизов, которые, кстати, могут стать неплохим сувениром, напоминающем о поездке.

Крепость Петра. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Совсем недалеко от дендрария есть еще одно знаковое место - крепость Петра. Она была построена в 535 году и называлась «городом Юстиниана» в честь византийского императора. Крепость Петра считается одной из самых древних и важных фортификаций на территории Аджарии. Некоторые исследователи полагают, что именно она упоминается в знаменитой поэме «Витязь в тигровой шкуре». Отсюда открывается прекрасный вид на Черное море и окружающие горы.

Водопад. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Есть еще одно место, заслуживающее обязательного упоминания - водопад Махунцети. Это один из самых высоких и красивых водопадов в Грузии, он находится в 30 км от Батуми. Вода с высоты более 50 метров падает в естественную каменную чашу, где нередко купаются посетители.

Водопад Махунцети. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Говорят, что вода Махунцети обладает целебными и омолаживающими свойствами. Рядом с водопадом расположен древний арочный мост Тамары, который был построен в XII веке. Тут же можно купить сувениры, мед и еще один из символов Грузии и самое популярное лакомство в этом регионе - чурчхелу.

Мост Тамары. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Что попробовать

К слову, вариаций чурчхелы существует так же много, как и сортов грузинского вина. А вино - это непременная часть любого грузинского застолья. Ценителям можно порекомендовать вино, выдержанное в квеври - огромных глиняных амфорах, которые вкапывают в землю. Это традиционный для Грузии способ виноделия. Также уникально янтарное вино или amber wine, которое сочетает в себе вкусовые особенности и белого, и красного вина.

Винодельня. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Вообще грузинская кухня яркая и многоцветная. Местные повара не боятся в угоду клиенту приправить блюдо так, чтобы вкус запомнился на всю жизнь. Но есть и местные особенности. Так, например, из множества видов хачапури выделяется аджарский.

Хачапури. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Это - "лодочка" из хлеба, заполненная расплавленным при запекании сыром. В конце приготовления туда добавляют кусочек масла и яичный желток. Их смешивают с горячим сыром и едят, макая туда кусочки хачапури.

Блюдо. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Обо всем, что связано с отдыхом в Аджарской Автономной Республике, можно узнать на ежегодной международной выставке туризма и гостиничного оснащения ExpoBatumiTravel. Казахстан в этом году был представлен на ней туроператором Selfie Travel и авиакомпанией SCAT Airlines.

Грузия набирает все большую популярность среди самостоятельных путешественников и любителей организованного отдыха "под ключ" с помощью туроператора. Selfie Travel в этом году представляет широкий спектр туров, включающих как пляжный отдых, так и разнообразные экскурсионные программы.

Варианты включают групповые и индивидуальные туры, туроператор нацелен на укрепление своих позиции и повышение узнаваемости бренда в этом регионе, предлагая уникальный опыт, который позволяет гостям полностью насладиться всем разнообразием этой удивительной страны.

Джаба Путкарадзе (слева). Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На встрече с казахстанской делегацией министр финансов и экономики Аджарии Джаба Путкарадзе заявил, что Казахстан - одна из стратегических стран-партнеров по туризму. В прошлом году в Батуми побывали более 120 тысяч наших соотечественников. И даже накануне открытия сезона, когда пляжи и отели еще не заполнены, то и дело здесь встречаются казахстанские туристы.

Батуми. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По словам министра, это далеко не предел, а ближайшая цель - сделать отдых в Батуми не сезонным, а круглогодичным. Ведь набраться впечатлений и влюбиться в Батуми можно, не только проводя время на пляже.

Цветы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022405-vlyubitsya-v-batumi-potok-kazahstanskih-turistov-v-gruziyu-rastet-s-kazhdym-godom/