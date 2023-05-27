Ребенок ушел с чужим мужчиной: прокуроры Мангистау провели эксперимент (видео)

Школьники и мужчина с собакой. Кадр из видео: instagram.com/prokuratura.mangystau

Социальный эксперимент провели сотрудники прокуратуры Мангистауской области – они проверили, пойдут ли дети с незнакомым человеком. Результаты сообщаются на официальной странице ведомства в Instagram.

"В целях профилактики преступлений в отношении несовершеннолетних прокуратурой области проведен социальный эксперимент среди учащихся школ", – заявили представители ведомства.

На опубликованном видео сотрудник, переодетый в гражданскую одежду, с собакой на поводке подходил к детям и заводил разговор. Он предлагал ребятам погладить доброго пса, а затем уводил детей прочь.

Представители прокуратуры таким образом показали, что большинство детей доверяет незнакомцам, и предупредили родителей об опасности.

"В этом году в отношении несовершеннолетних зарегистрированы 29 уголовных правонарушений, из них 15 против половой неприкосновенности.

Обратите внимание, в рамках данного эксперимента большинство детей доверились словам незнакомого человека и последовали за ним.

Уважаемые родители, предостерегайте своих детей от незнакомых лиц и разъясните им, как вести себя в таких ситуациях", – подчеркнули в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022306-rebenok-ushel-s-chuzhim-muzhchinoy-prokurory-mangistau-proveli-eksperiment-video/