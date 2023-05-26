"Судья за рулем авто без госномеров": на видео отреагировали в полиции Жетысуской области

Автомобиль без госномеров. Кадр из видео: instagram.com/kerbulak.janashyrlary

В полиции Жетысуской области отреагировали на видеоролик, на котором якобы запечатлено, как глава районного суда разъезжает на автомобиле без государственных номерных знаков.

Видеоролик появился в Instagram-паблике kerbulak.janashyrlary.

Автор видео утверждает, что на кадрах запечатлено, как председатель Кербулакского районного суда Жетысуской области разъезжает на автомобили без номерных знаков.

"Если уж председатель суда нарушает закон, чего ждать от простых граждан. Просим компетентные органы принять меры", - говорится в подписи к посту.

На ролик отреагировала полиция Жетысуской области - комментарий правоохранителей появился под публикацией.

В департаменте отметили, что провели проверку, но поскольку судьи обладают неприкосновенностью, материалы дела направлены в областной суд для принятия решения.

Между тем изданию Zakon.kz в пресс-службе суда Жетысуской области сообщили, что материалы по данной публикации переданы в Комиссию по судейской этике для проверки и принятия решения.

Отметим, согласно закону РК "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", судья не может быть задержан, подвергнут содержанию под стражей, домашнему аресту, приводу, мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, привлечен к уголовной ответственности без согласия президента Республики Казахстан, основанного на заключении Высшего Судебного Совета, кроме случаев задержания на месте преступления либо совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.

После регистрации повода к началу досудебного расследования в ЕРДР досудебное расследование может быть продолжено только с согласия генерального прокурора.

"В случаях, когда судья задержан на месте преступления либо установлен факт приготовления или покушения на совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, либо им совершено тяжкое или особо тяжкое преступление, досудебное расследование в отношении него может быть продолжено до получения согласия генпрокурора, но с обязательным его уведомлением в течение суток.

Специальные оперативно-розыскные мероприятия и негласные следственные действия в отношении судьи могут быть проведены в порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан.

Специальные оперативно-розыскные мероприятия в отношении судьи могут быть проведены только с санкции генпрокурора РК", - говорится в законе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022251-sudya-za-rulem-avto-bez-gosnomerov-na-video-otreagirovali-v-politsii-zhetysuskoy-oblasti/