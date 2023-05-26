Прокуроры Кызылординской области обратились к гражданам из-за призывов к вооруженному конфликту

Оружие. Иллюстративное фото: pixabay.com

Прокуратура Кызылординской области обратилась к жителям региона из-за появившихся призывов к вооруженному конфликту в других странах. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"В последнее время в социальных сетях и интернет-ресурсах распространяются агитационные материалы о призыве иностранных и казахстанских граждан к вооруженному конфликту в других странах.

В том числе наемные военные группы активно собирают людей и заинтересовывают их солидными заработной платой, вознаграждением", - говорится в сообщении, подписанном прокурором области Нурланом Бижановым.

Он объяснил, что для граждан, участвующих в вооруженном конфликте, предусмотрена уголовная ответственность.

Так, согласно статье 170 УК РК, вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте, военных действиях или иных насильственных действиях, направленных на свержение или подрыв конституционного строя либо нарушение территориальной целостности государства наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

В случае, если такие деяния повлекут гибель людей или иные тяжкие последствия, наказание будет более суровым - лишение свободы до 20 лет либо пожизненно.

Что касается участия гражданина РК в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства при отсутствии признаков наемничества, то, согласно статье 172 УК РК, нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 9 лет.

"Призываю граждан не поддаваться провокациям и неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства. Правоохранительные органы пресекают любые правонарушения, посягающие на установленный порядок, общественную безопасность, а также принимают предусмотренные законом меры по их недопущению", - заключил прокурор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022229-prokurory-kyzylordinskoy-oblasti-obratilis-k-grazhdanam-iz-za-prizyvov-k-vooruzhennomu-konfliktu/