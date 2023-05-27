"Она докажет, что ДЦП – не приговор": жительница Астаны просит помощи в сборе на реабилитацию

Самира. Фото: из личного архива

4-летняя Самира из Астаны родилась на 30 неделе беременности и сразу после рождения попала в реанимацию. Через три недели ее выписали, но оказалось, что трудности еще впереди, передает NUR.KZ.

"В течение месяца после рождения начал активно расти билирубин. Врачи пытались его снизить препаратами, но он достиг опасной отметки, и мы попали в больницу.

К сожалению, это все не прошло бесследно. Наш педиатр заметила у Самиры синдром двигательных расстройств. Мы обратились к невропатологу, но врач ничего плохого не заподозрил. В 10 месяцев мы сами стали замечать отставание в физическом развитии. Доченька не сидела, не ползала самостоятельно.

Мы обратились за помощью в постановке диагноза к зарубежным врачам. Там и поставили диагноз "ДЦП", – говорит мама Самиры, Анна Кудайбергенова.

В год девочке официально подтвердили диагноз "ДЦП", также к нему добавились бронхиальная астма, лимфангиома​ правого предплечья, содружественное непостоянное косоглазие, гепатомегалия.

"Вот уже 3,5 года упорных занятий в Казахстане и России дают потихонечку свои плоды. Самира осваивает первые шаги, которые даются ей очень тяжело. Реабилитацию мы проходим в реабилитационном центре в Павлодаре. К сожалению, центр частный и принимает только на платной основе. Стоимость месячной реабилитации в центре стоит 2 000 000 тенге. Эта сумма для нас неподъемная", – говорит мама.

По ее словам, дочь любит заниматься домашними делами, любит петь. В свои 4 года она трижды заняла 1 место в онлайн-конкурсе “Индустрия красоты” в Москве, Лас-Вегасе, Франции и гран-при в Казахстане, награждена кубками и грамотами.

"Очень любит общаться со своими подписчиками. Еще она очень любит своего старшего брата. И верит, что, когда Рустам вырастет, он обязательно найдет лекарство от ДЦП и вылечит ее. А мы верим, что наша девочка докажет, что ДЦП – не приговор. Пожалуйста, поверьте и вы в нашу малышку. Мы будем рады любой помощи", – заключила Анна.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022213-ona-dokazhet-chto-dtsp-ne-prigovor-zhitelnitsa-astany-prosit-pomoschi-v-sbore-na-reabilitatsiyu/