Водитель авто перевозил пассажиров на скорости почти 200 км/ч по трассе в Жамбылской области

Оштрафованный водитель. Фото: polisia.kz

Полицейские в Жамбылской области привлекли к ответственности водителя, который ехал по трассе на скорости почти 200 км/ч, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как рассказали в МВД, водитель авто Toyota Alphard был оштрафован за езду по трассе в Жамбылской области на скорости в 189 км/ч. С ним в одной машине находились четыре пассажира.

Случай произошел 24 мая в 20:37 на 126 км автодороги Мерке – Шу – Бурылбайтал, сообщили в полиции.

В отношении водителя составили административный протокол по части 3 статьи 592 КоАП РК.

Отметим, что, согласно части 3 данной статьи, превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 40 и более километров в час влечет штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге).

Ранее мы писали, что мужчину в Петропавловске лишили прав на 8 лет, а также оштрафовали на более чем 300 тысяч тенге за нарушение ПДД, включая превышение скорости до 140 км/ч.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022191-voditel-avto-perevozil-passazhirov-na-skorosti-pochti-200-kmch-po-trasse-v-zhambylskoy-oblasti/