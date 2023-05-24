Лучший результат: всего два абитуриента набрали 133 балла из 140 возможных на ЕНТ

ЕНТ. Иллюстративное фото: pixabay.com

Министерство науки и высшего образования РК в своем официальном профиле в Facebook поделилось промежуточными результатами ЕНТ - национальное тестирование проходит с 18 мая по 5 июня.

С момента старта ЕНТ экзамен уже сдали около 20 тыс. абитуриентов – на текущий момент лучший результат показали два человека из Алматы и ВКО.

Абитуриенты набрали по 133 балла из 140 возможных.

Тестирование продолжается.

ЕНТ в Казахстане

На днях в ведомстве заявили, что на сдачу ЕНТ в 2023 году подали заявки более 166 тыс. абитуриентов, которым дается две официальные попытки сдачи тестирования.

Вице-министр науки и высшего образования Куаныш Ергалиев отметил, что формат сдачи ЕНТ в 2023 году и пороговые баллы не изменились. Количество предметов остается прежним – три обязательных и два на выбор.

Всего в ЕНТ будет 120 тестовых заданий: по истории Казахстана – 20, по грамотности чтения – 15, по математической грамотности – 15 и по 35 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов – 140.

Общее время тестирования составляет 4 часа.

Пороговые баллы остались без изменений.

Для поступления на:

"Право" и "Педагогические науки" нужно набрать не менее 75 баллов;

"Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)" – не менее 70 баллов;

"Сельское хозяйство и биоресурсы", "Ветеринария" − не менее 60 баллов;

При этом для поступления в национальные вузы – не менее 65 баллов, в другие вузы – не менее 50 баллов.

Напомним, что в конце апреля в правила проведения ЕНТ внесли изменения.

Одно из новых правил: дети с инвалидностью и лица с инвалидностью, при наличии подтверждающих документов, могут дополнительно указать на необходимость предоставления помощника, не являющимся учителем предметов, сдаваемых в рамках ЕНТ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021935-luchshiy-rezultat-vsego-dva-abiturienta-nabrali-133-balla-iz-140-vozmozhnyh-na-ent/