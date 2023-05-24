"Люди боятся": проверить аттракционы просят шымкентцы после недавнего ЧП в парке

Аттракцион. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Шымкенте на карусели высотой 32 метра застряли 12 человек. В связи с этим местные жители просят проверить все аттракционы в городе и заменить старые на новые, передает Первый канал "Евразия".

Все началось с недавнего инцидента на аттракционе "Байтерек", который поднимает людей на высоту 32 метра, а затем начинает вращаться. Однако в этот раз он дал сбой и завис на несколько минут.

В сюжете говорится, что после ЧП жители города требуют проверить все аттракционы в городских парках. По их словам, они волнуются за детей, так как немало старых каруселей и горок требуют замены.

"Все равно страшно, можно было бы заменить тоже некоторые старенькие", – сказал местный житель Юрий Осипов.

Другой житель мегаполиса – Роман Кочетков – заявил, что нельзя рисковать жизнями людей ни при каких обстоятельствах.

"Сейчас аттракционы в очень плохом состоянии, их надо более детально проверить, технику безопасности чтобы соблюдали. Они ничего не делают. Все люди боятся, переживают за детей. Я думаю, надо утилизировать все эти аттракционы, закрыть и поставить какие-нибудь более новые аттракционы", – сказал он.

Между тем, как уверяют представители парка, сейчас все аттракционы работают исправно, в том числе и "Байтерек", которому восемь лет.

"Автомат выбило, когда карусель поднималась наверх. Пока наши специалисты подошли и спустили его, прошло около 7 минут. На каруселях было всего 12 человек", – рассказал заместитель директора городского парка Ерболат Толеев.

Как сообщают корреспонденты телеканала, местные власти отреагировали на инцидент и заявили, что горожанам бояться нечего. А за безопасность в первую очередь отвечают владельцы аттракционов.

"Они сами должны нанимать специалистов из частных компаний и получать акты приемки на исправность аттракционов. Но определенная ответственность как местного исполнительного органа лежит на нашем управлении. Согласно нашим данным, в городе четыре парка развлечений с аттракционами, и большинство из этих аттракционов не ниже 2010 года выпуска. Есть и совсем старые аттракционы, но их 1-2 штуки", – сказал главный специалист городского управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Аурен Саут.

Корреспонденты телеканала также отмечают, что, по словам представителей парков развлечений, все аттракционы каждый год проходят проверку и получают сертификат. Вдобавок к этому специалисты ежедневно осматривают технику на исправность, и при обнаружении даже небольшой неполадки аттракцион отключают.

Напомним, на минувших выходных в Шымкенте несколько человек, решивших прокатиться на аттракционе "Байтерек", застряли на большой высоте. Поднимающий людей на высоту аттракцион в какой-то момент завис на несколько минут. Все это время сотрудники пытались починить его.

Также добавим, что, как ранее рассказывали эксперты, для работы в людном месте владельцам аттракционов достаточно получить лицензию, которую может выдать и частная компания. Она проводит проверку оценки технической безопасности и выдает лицензию государственного образца. МЧС проверять аттракционы не может из-за моратория на проверку бизнеса, а акиматы могут лишь проводить разъяснительные работы с предпринимателями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021819-lyudi-boyatsya-proverit-attraktsiony-prosyat-shymkenttsy-posle-nedavnego-chp-v-parke/