Два авиарейса в Астану перенесли из-за столкновения с птицами

Крыло самолета. Иллюстративное фото: Anton Petrus / Getty Images

Представители FlyArystan сообщили, что из-за столкновения с птицами будут задержано несколько рейсов, сообщается в специальном Telegram-канале авиакомпании по рейсам.

В сообщении компании говорится, что 23 мая в связи со столкновением с птицами будут задержаны следующие рейсы:

КС7362 Туркестан – Астана, время вылета изменено на 10:20; КС7342 Костанай – Астана, время вылета изменено на 19:05.

"Актуальная информация о времени вылета отправляется пассажирам на номера, указанные при бронировании. Информируем: пассажиры могут дополнительно самостоятельно проверять статус рейса в приложении или на сайте flyarystan.com", – говорится в публикации.

Представители FlyArystan напомнили, что пассажирам задержанных рейсов предлагается:

1. При задержке более двух часов: прохладительные напитки, также пассажиры могут запросить два телефонных звонка, продолжительностью не более пяти минут или два сообщения по электронной почте.

2. При задержке более четырех часов – горячее питание. По вопросам предоставления напитков и питания нужно обращаться к представителям FlyArystan в аэропорту.

3. При задержке вылета более 5 часов можно осуществить одно бесплатное перебронирование на ближайший рейс при наличии мест.

При этом в случае возникновения дополнительных вопросов пассажиры могут обратиться за круглосуточной поддержкой через livechat и WhatsApp chat.

Кроме того, как говорится на сайте FlyArystan, в случае изменения статуса рейса по вине перевозчика предлагается следующее:

Предоставление по запросу (при наличии) комнаты матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет;

При изменении статуса рейса более чем на 8 часов в дневное время и более чем на 6 часов в ночное время пассажиры могут запросить предоставление проживания, а также трансфер до места проживания и обратно.

В случае, если пассажирам не удалось обратиться к представителям, авиакомпания, как отмечается, готова возместить расходы за проживание и питание при предоставлении подтверждающих оплату документов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021696-dva-aviareysa-v-astanu-perenesli-iz-za-stolknoveniya-s-ptitsami/